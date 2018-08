Ardea, mare sporco: ma le foto false le invia la consigliera di opposizione

Mare sporco? No, politica fatta in modo superficiale.

Ad Ardea succede anche questo: l’acqua diventa marrone (a causa di un’alga, come si saprà qualche giorno dopo grazie ai risultati delle analisi fatte dall’ARPA Lazio) e, il giorno dopo, Raffaella Neocliti, consigliera d’opposizione, invia a tutti i giornali un comunicato stampa molto duro nei confronti dell’amministrazione, corredandolo di due foto che mostrano l’acqua non solo torbida, ma anche piena di rifiuti, a “riprova” che qualcosa, nei depuratori, nei fossi o altrove, non funzionava come avrebbe dovuto.

Alla domanda se le foto fossero “originali”, la consigliera assicurava la veridicità delle immagini, affermando che erano state scattate il 18 agosto. Peccato che le foto non fossero assolutamente del mare nostrano, bensì di quello siciliano, e di ben 6 anni prima.

Il comunicato era stato pubblicato, con tanto di foto “false”, direttamente dalla consigliera sul suo profilo Facebook e condiviso in tutti i gruppi di Ardea.

Un modo di fare politica, questo di voler attaccare sempre e comunque, utilizzando anche mezzi scorretti, che non condividiamo affatto.

Per correttezza, pubblichiamo le parole che Raffaella Neocliti ci ha inviato dopo che è stata da noi contattata in merito a questa incresciosa situazione:

“Ci tengo a precisare che domenica 18 agosto ho inviato il mio comunicato a mezzo stampa sull’emergenza mare di Ardea, allegando 2 foto che ho ricevuto a mezzo wa inerenti le condizioni dell’acqua delle nostre spiagge. Tali foto, prima che io le usassi, erano già pubbliche nei post di lamentela su fb. Ho pensato in buona fede di allegarle al mio comunicato. Oggi vengo a sapere che tali foto sono immagini vecchie e che non si riferiscono ad Ardea, anche se molte altre scattate la domenica mattina erano simili. Mi scuso con i direttori dei giornali per aver usato foto non originali, ribadendo la mia buona fede, quando sicuramente avrei dovuto conoscerne la fonte. Ciò non toglie il significato del comunicato, che ribadisco. Non credo di aver procurato falsi allarmi, dal momento che la capitaneria di porto è intervenuta ben prima del mio comunicato ed ha richiesto al sindaco una ordinanza di divieto di balneazione, se non ci fosse stato allarme non si sarebbe richiesto un divieto preventivo. Ho chiesto più volte al sindaco di tenere informati i cittadini sull’evolversi dei fatti, mai procurato allarmismi. È corretto da parte mia sollevare le testate giornalistiche dalla responsabilità dell’uso delle fotografie”.