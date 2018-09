Emergenza Cinghiali a Roma, l’Assessore Montanari: “Sono fauna selvatica, Regione intervenga”

“Il deputato del PD che ha fatto un video dei cinghiali a Roma Nord lo mandi subito al presidente della Regione Lazio Zingaretti. I cinghiali appartengono alla fauna selvatica. Come cervi, lupi, aquile anche i cinghiali sono di competenza delle regioni. È così in tutta Italia. In mancanza di azioni efficaci degli uffici regionali per il controllo della popolazione dei cinghiali, stiamo concludendo un protocollo d’intesa con vari enti coinvolti, coordinato dalla Prefettura, per definire chi deve affrontare nell’immediato il problema e come deve farlo. Il nostro obiettivo è quello di arrivare prima possibile ad una soluzione concreta”. Così in una nota, l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari.