‘Non puoi lasciarmi’: perseguita la ex, la insegue e la sperona con l’auto

Non ce la faceva a rassegnarsi, ad accettare la fine di quella storia d’amore. E così ha pensato bene di perseguitare la ex compagna, di minacciarla e di trasformarsi in un ‘mostro’, facendo vivere la donna nella paura. Fino a quando dalle parole non è passato ai fatti e con l’auto l’ha prima inseguita, poi l’ha speronata facendola uscire di strada.

Uomo violento a Gaeta

Tutto risale a diverse settimane fa. Il 9 giugno scorso l’uomo, dopo una videochiamata dal tenore minaccioso, ha deciso di mettersi alla guida. E di inseguire per le strade di Gaeta, in provincia di Latina, con la vettura la compagna. Poi ha speronato l’auto di lei, le ha fatto perdere il controllo e l’ha fatta uscire di strada.

La richiesta di aiuto

La donna, spaventata, è riuscita a chiedere aiuto, a fuggire tra gli automobilisti in transito su quel tratto stradale. E ora, a distanza di giorni, l’ex compagno violento è stato arrestato.

L’arresto

Il 13 agosto scorso, infatti, i militari della Stazione Carabinieri di Terracina hanno eseguito un’ordinanza di custodi cautelare in carcere nei confronti dell’uomo violento, un 55enne di Gaeta già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Terracina, poi è stato associato a una casa circondariale della Regione. E ora, fortunatamente, l’incubo per la donna è finito.