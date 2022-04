Palestrina, “Sentirti D’argento”: un valore sociale

Nella Città di Palestrina – il giorno 21 aprile 2022 (giovedì) – avrà luogo (presso il Centro Sociale Anziani) la Presentazione del Progetto denominato “Sentieri D‘argento” – Percorsi per la Promozione del Benessere Psicofisico dell’Anziano e la Valorizzazione del Contesto di Vita.

L’Amministrazione comunale – il sindaco Mario Moretti e l’assessore alle Politiche Sociali Lorella Federici – con il presidente del Centro Sociale Anziani di Palestrina Bruno Ponzo, condivideranno il tavolo della presidenza con Angela Poschesci (presidente Cooperativa “Le Ginestre”) ed Antonio Vrandoni (incaricato del Progetto “Tutela e Sviluppo delle Attività Faunistiche Pesca e Micologia – presidente circolo ANUU di Palestrina), illustreranno alla cittadinanza (e alla stampa) l’interessante articolazione progettuale.

In un tempo segnato da difficoltà e complessità che, forse, nel recente passato mai si erano avvertite e vissute, le Politiche Sociali rappresentano una colonna portante per la tenuta del Sistema Paese Italia.

Nella Città di Palestrina, considerata la realtà di provincia di medie dimensioni, il saldo tra intenzioni e fatti concreti, è in positivo.

Bravi!