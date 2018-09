Colleferro, nascondeva un fucile in auto: arrestato cacciatore senza porto d’armi

I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato un 63enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico.

La notte scorsa, i militari, impiegati nei consueti controlli alla circolazione stradale, hanno fermato per un controllo l’auto condotta dal 63enne, in viaggio verso il Molise dove – a suo dire – sarebbe andato in cerca di funghi.

Sin da subito, però, i Carabinieri hanno notato lo strano atteggiamento dell’automobilista, apparso particolarmente nervoso: a quel punto i militari, insospettiti, hanno effettuato una accurata ispezione del veicolo rinvenendo, nascosta nel vano motore, un fucile da caccia calibro 12.

I successivi accertamenti eseguiti in caserma hanno consentito di appurare che il 63enne non era nemmeno in possesso di regolare porto d’armi e che, peraltro, era recidivo in tali tipi di condotte illecite.

Il cacciatore “fuorilegge”, all’esito del rito direttissimo celerato nelle aule del Tribunale di Velletri, è ricorso al patteggiamento ed è stato condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.