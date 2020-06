Magicland, torna il MagicFire Festival: ecco tutte le info sul Campionato Nazionale di Fuochi d’Artificio

Nelle notti del 27 e 28 giugnoe del 4 e 5 lugliotorna a MagicLand l’evento più atteso dell’anno, il MagicFire Festival: l’unico e originale Campionato Nazionale di Fuochi d’Artificio, organizzato con il patrocinio delle Associazioni di categoria ANISP E ASSPI, colorerà l’inizio dell’estate del Parco Divertimenti più grande del Centro-Sud Italia per due weekend consecutivi. Una gara tra creatività, stile e potenza di fuoco che vede in campo i migliori Maestri Pirotecnici italiani.

4 le aziende in gara: La Rosa International Fireworks (Sicilia), Fonti Pirotecnica (Emilia-Romagna), Pirotecnica Santa Chiara(Marche) e L’Artificiosa (Campania) gareggeranno a colpi di vere e proprie opere d’arte dipinte nel cielo di MagicLand. Aziende che hanno raccolto premi e consensi in tutto il mondo porteranno a MagicLand spettacoli unici e innovativi con effetti sempre nuovi e suggestivi, in un crescendo di emozioni fino al Gran Finale. Una Giuria di Qualità, formata da esperti del settore e da una rappresentanza del Parco Divertimenti, giudicherà ogni esibizione fino a determinare il vincitore assoluto.

Quattro serate di show pirotecnici, connubio perfetto tra luce, colore e ritmo, regaleranno al pubblico di MagicLand incanto e meraviglia, nell’emozione unica di ammirare, a distanza ravvicinata, l’esplosione di tonnellate di fuochi d’artificio, capaci di raggiungere altezze di oltre 200 mt.

La visibilità unica e perfetta dall’interno del Parco Divertimenti e la sua enorme estensione garantirannoil divertimento in tutta sicurezza, assicurando il distanziamento fisico richiesto dalle normative anti-covid.

Il MagicFire Festival è solo uno degli eventi che renderanno speciale la nuova stagione di MagicLand, che inizierà venerdì 19 giugno: le misure a tutela della sicurezza degli ospiti negli oltre 600mila metri quadrati di attrazioni, punti di ristoro e aree verdi sono già pienamente operative e verranno continuamente condivise con gli ospiti dal personale del Parco Divertimenti, che assicurerà il pieno rispetto delle regole.

I dettagli delle misure di sicurezza sono reperibili qui: https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza

Gli spettacoli del MagicFire Festival avranno inizio alle ore 22.00: per l’occasione l’orario di chiusura di MagicLand sarà posticipato alle ore 24.00.

Per seguire il Festival sarà possibile effettuare l’accesso al Parco Divertimenti anche dalle ore 18.00 al prezzo di 9,90 euro. Il Biglietto comprende l’accesso al MagicFire Festival e a tutte le attrazioni di MagicLand che resteranno aperte fino alle 24.00.

———–

Utile da sapere:

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamentisul sito di MagicLand

Come raggiungere MagicLand: Situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da sud.

A proposito di MagicLand

Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli, MagicLand offre al pubblico innumerevoli attrazioni. Da non perdere Cosmo Academy Planetarium, il Planetario più grande d’Europa, con proiezione full dome in tecnologia laser 4k. Il Parco Divertimenti MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La capitale del divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2,ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.