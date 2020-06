Velletri, auto alimentata a gas prende improvvisamente fuoco: mamma e figli in fuga in lacrime dal veicolo

Paura un’ora fa lungo la Via dei Laghi al km 20 a Velletri dove un’auto alimentata a Gas è improvvisamente andata a fuoco mentre viaggiava in direzione Roma. Al volante della vettura, una Toyota Verso, una donna la quale, insieme ai due figli adolescenti che si trovavano con lei, è riuscita ad uscire dall’abitacolo in tempo evitando il peggio.

Ancora in lacrime e sotto choc l’automobilista, residente a Gallicano del Lazio, ha quindi allertato i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto in pochi minuti; gli operatori, giunti dal distaccamento di Velletri, hanno così provveduto a spegnere l’incendio e a domare le fiamme. Il veicolo è stato quindi rimosso dal carro attrezzi. La strada è rimasta chiusa per circa mezz’ora per consentire l’intervento di soccorso (viabilità affidata ai Carabinieri di Velletri) . Profonde le ripercussioni al traffico. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per gli occupanti del veicolo.