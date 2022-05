Quei rifiuti ‘spacciati’ come merci” alla Eco-X: l’azienda legata a nomi coinvolti in attività criminose nel settore della gestione dei rifiuti

Sui personaggi attorno a questa vicenda, e ai loro ruoli, tutti messi nero su bianco nella relazione Antimafia, nelle varie società attorno alla Eco-X è doveroso fare un approfondimento. Lo stesso Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l’ambiente srl. ascoltato in presenza del suo difensore il 30 maggio 2017, aveva confermando che le vicende societarie legate alla Eco Servizi per l’Ambiente (ovvero Eco-X) erano dovute a difficoltà finanziarie e che l’azienda commerciava con altre società e personaggi coinvolte in attività criminose nel settore della gestione dei rifiuti. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi.

L’incendio e le autorizzazioni rilasciate alla Eco-X

Il Procuratore della Repubblica di Velletri ha precisato che “la società titolare dell’autorizzazione, rilasciata il 15 marzo 2010, era la Eco X, “proprietaria del terreno e dei muri”. “L’Eco X – dichiara il Procuratore – era ed è amministrata al 2017 da Soddu Fabio. L’originaria autorizzazione prevedeva un limite di stoccaggio di 3.200 tonnellate e un limite massimo di rifiuti di 85.000 tonnellate annue. Ma secondo quando ricostruito dal Noe dei Carabinieri, al 31 marzo 2017, ne risultavano 8.413, quasi il triplo, la cui natura “esatta” ancora oggi non è stata svelata.

Per Marco Lupo, direttore generale di ARPA Lazio, dal 2015, la modifica all’autorizzazione, a parità di capacità complessiva, cioè 85.000 tonnellate annue, era stata ridotta la capacità di quelli pericolosi di mille e, in modo correlato, era stata aumentata quella di non pericolosi, sempre di mille, in modo che la capacità rimanesse uguale. Tra i codici, sostenne Lupo, quelli pericolosi (quali batterie, accumulatori, mercurio, ecc) non comparivano più ma rimanevano quelli a “specchio”, ovvero quelli “non pericolosi per natura ma che, a seconda delle sostanze che contengono, possono assumere la veste di pericolosi o di non pericolosi. E di questi ce n’erano parecchi”. Tornando all’impianto, la struttura, come appurato dalle indagini, era sprovvista della certificazione antincendio nonché di un sistema idrico idoneo per spegnere eventuali roghi, così come muri di compartimentazione e in generale non era in regola in materia di sicurezza.

I passaggi societari del sito di Via Pontina Vecchia

L’Eco-X risulta costituita il 7 gennaio 2002 con un capitale sociale di 119mila euro come azienda che si occupa di attività di “spazzatura, raccolta, trattamento, recupero e trasformazione dei rifiuti”. Le quote sono interamente detenute da tale Maurizio Fraioli che nel 2015 acquista la proprietà dell’Azienda da tale Mario Cirincione – che riveste la carica di socio unico tra il 2014 e il 2015. Fraioli, risultato di professione maître o barman, avrebbe peraltro acquistato l’azienda per soli seimila euro. Ma andiamo avanti. A sua volta quest’ultimo aveva acquistato la totalità delle quote societarie da Guglielmino Marcello (Catanese, socio unico dal 2011 al 2014).

Il suo nome figura in un’operazione negli anni 2004 e 2005, quando il II Gruppo di Napoli, in 2 distinte operazioni di servizio, sequestrò, negli spazi doganali del porto campano, complessivamente 22 container contenenti quasi 5.000 tonnellate di rifiuti speciali (ritagli, cascami e avanzi di materie plastiche), denunciandolo, nella sua qualità di amministratore della società, per traffico illecito di rifiuti. Nel 2011 arriva un’altra denuncia, stavolta dalla Compagnia di Pomezia, che lo accusa di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e “indebita deduzione di elementi negativi di reddito”. Tre invece gli amministratori succedutisi nel tempo alla Eco-X: Marco Boffi, sostituito nel 2003 dallo stesso Marcello Guglielmino, che la dirige fino al novembre del 2010, e quindi l’ultimo amministratore, Fabio Antonio Soddu, di Pomezia ma domiciliato ad Ardea. Quest’ultimo, insieme a Salvatore Guglielmino, finì anche oggetto di una serie di approfondimenti della Guardia di Finanza di Pomezia in merito alle dichiarazioni dei redditi beccandosi diverse denunce.

La Eco Servizi per l’Ambiente

Arriviamo così al 2014. Quell’anno subentra l’Eco Servizi per l’ambiente, la società che al momento dell’incendio era titolare dell’autorizzazione: l’Eco Servizi per l’ambiente, in virtù di un contratto di cessione di ramo d’azienda, acquisisce l’autorizzazione e la Regione Lazio, con delibera del 2014, la voltura dalla Eco X alla Eco Servizi per l’ambiente. Ufficialmente l’azienda si occupa, come l’altra, di “spazzatura, raccolta, trattamento, recupero e trasformazione di rifiuti”, e ha un capitale sociale di euro 40.000, le cui quote sono detenute interamente da tale Buongiovanni Antonio, l’unico ad oggi, di fatto, a essere stato ritenuto responsabile del disastro Eco-X.

Anche questa società, già legata anni addietro a un’altra intrigata vicenda (dove fu coinvolta anche una finanziaria romena poi finita nel mirino dalla Finanza) che portò all’avvio di una procedura esecutiva attivata da altre due società finanziarie, è oggetto di passaggi di mano. Buongiovanni acquista infatti le quote societarie da tale Romano Vincenzo – che aveva altre 14 società campane – tutte poi finite in liquidazione, Campion Pamela e Mario Maurizio Palmieri (nomi su cui si sa poco o nulla). A quel punto si arriva all’organigramma definitivo della Eco Servizi per l’Ambiente presente a maggio 2017: l’Amministratore Unico è Antonio Buongiovanni mentre Guglielmino Salvatore compare quale procuratore generale (o speciale) dell’azienda.

La gestione dei rifiuti alla Eco-X

L’altro aspetto della vicenda ancora da chiarire è quello relativo a cosa effettivamente entrasse e uscisse dalla Eco-X. Tutti noi abbiamo in mente le immagini satellitari nei mesi antecedenti al disastro che evidenziavano l’enorme accumulo di materiali non meglio identificati sul piazzale esterno. Da qui, secondo una delle versioni “ufficiali”, a causa di un “cortocircuito” alle 8.05 del 5 maggio 2017, in una zona esterna del capannone, non coperta da telecamere e non interessata dal passaggio di fili elettrici, da un cumulo di macerie da cui, secondo le testimonianze degli operai, c’è stato l’innesco. Tesi sempre sostenuta da Salvatore Guglielmino il quale, ascoltato in presenza del suo difensore durante la missione del 30 maggio 2017, aveva fatto sapere che “nel momento in cui hanno messo in funzione il gruppo elettrogeno (due da 1000 chilowatt cadauno), qualcosa era andato a fuoco”. Ma tornando al discorso della gestione dei rifiuti, non appena si prova ad approfondire la questione ecco spalancarsi il vaso di pandora.

Le società con cui trattava Eco-X

Capire (e ricostruire) infatti come la Eco-X “lavorasse” è una vera impresa. Il nome “Eco-X” del resto non è legato solo a Pomezia ma compare in diverse parti d’Italia. Ad esempio, nel 2015 il nome saltò fuori a seguito di un intervento della Guardia di Finanza che ad Avezzano bloccò dei camion con 27 tonnellate di rifiuti, il cui trasportatore era “Caturano Autotrasporti” (di Caserta, ndr). I mezzi, poi sequestrati, trasportavano rifiuti per conto di “Eco X” (alias Eco Servizi per l’Ambiente), e tra questi c’erano rifiuti ospedalieri. Stando a quanto emerso, quei mezzi erano destinati a un capannone in disuso nella zona industriale della città dove venne poi rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti di varia natura (stoccato abusivamente e senza alcuna autorizzazione). Ma questo non sarebbe stato un caso isolato.

Chi ha cercato di approfondire la gestione dei rifiuti della Eco-X è stato negli ultimi anni il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Polieco) che si occupa di monitorare il “ciclo” legato, sintetizzando, ai prodotti di materiale plastico. Alcune relazioni, finite poi all’attenzione dell’Antimafia, risalgono al 2015: il Consorzio, si legge, sostiene “che l’attività illecita si sarebbe articolata attraverso una rete di rapporti aziendali finalizzati all’esportazione dei rifiuti in violazione del ciclo previsto dalla legge ed in cui un ruolo determinante sarebbe stato svolto dalle società Eco-X ed Ecosul Friuli, con quest’ultima riconducibile a tale Ugo Sandre, soggetto più volte inquisito per gravi violazioni ambientali” e trovato morto in circostanze non chiare nel marzo 2017 (oggi la Ecosul risulta chiusa, ndr). Ebbene, secondo la segnalazione la pratica illecita sarebbe consistita “nel classificare illecitamente i rifiuti come merci, cioè come rifiuti sottoposti al trattamento end of waste” e quindi ‘liberi’ di circolare con un DDT anziché con la documentazione prevista per i rifiuti”.

Secondo il Consorzio l’invio dei rifiuti dell’Eco-X era fatto quasi in modo esclusivo, almeno inizialmente, verso la Ecosul Friuli di Sandre, con “rifiuti che uscivano come merce con un semplice DDT” ma che poi “la Eco-X non compariva in alcun modo nella documentazione di Ecosul”. Secondo il Polieco su questa tratta viaggiavano carta in un senso e plastica nell’altro anche se tante sono le anomalie sia per il differente valore di mercato dei materiali “scambiati”, sia per i dati poco specifici riportati nelle fatture. Citiamo testualmente: «Secondo il nostro parere o le società erano d’accordo e socie nelle attività di gestione dei rifiuti (la cui destinazione finale era spesso l’esterno, ndr) oppure ciò che partiva non corrispondeva a quanto scritto in fattura. Di certo c’era già un guadagno ovvero il prezzo per lo smaltimento e il non pagare l’Iva da entrambe le parti. Con l’incendio però – sentenzia la relazione – è andata in fiamme anche la possibilità di fare chiarezza sulla gestione dei rifiuti di queste due società”. Il Polieco sostiene infine che con la morte di Sandre l’azienda pometina “aveva perso un’importante valvola di sfogo per il riposizionamento di rifiuti di pessima qualità” e questo, “unito anche a dissidi interni nati tra Guglielmino e il nipote, che pure aveva un ruolo di peso nella gestione, avrebbe fatto maturare la decisione di porre fine all’esperienza imprenditoriale”. E sarà anche un caso ma, ad appena un mese dalla morte del numero uno della Ecusul, anche la Eco-X di Pomezia ha avuto il suo epilogo.

Articolo pubblicato sulla versione cartacea del Corriere della Città – MAGGIO 2021