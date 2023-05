Elezioni Comunali 2023, nel Lazio affluenza definitiva al 59,79%: risultati, la diretta Comune per Comune

Elezioni Comunali 2023, ci siamo. Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota per rinnovare i Consigli Comunali in 47 Comuni della Regione Lazio. La Provincia più rappresentata è quella di Roma con 17 Enti Locali, seguita da Frosinone (14), Latina (8), Rieti e Viterbo (4). Di questi 12 hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e dunque, qualora nessun candidato ottenesse il 50%+1 dei voti al primo turno, sarà necessario attendere il ballottaggio del 28 del 29 maggio per l’elezione del Sindaco.

Amministrative 2023, chi ha vinto? Dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023 seguiremo in diretta lo spoglio dei voti per capire chi sarà stato eletto Sindaco o, viceversa, i candidati più votati che accederanno al ballottaggio – nei Comuni più popolosi – di fine mese. Accanto ad ognuno dei Comuni seguenti sarà indicato il risultato in diretta del primo turno.

Roma

Fiumicino: Pomezia: Valmontone: Velletri: Santa Marinella: Rocca di Papa: San Cesareo:

Latina

Frosinone

Anagni: Ferentino:

Vediamo ora l’elenco completo di tutti gli Enti locali al voto nel Lazio con le tabelle preparate dall’ANCI Lazio. In neretto sono indicati i Comuni con più di 15.000 abitanti. Per quanto riguarda gli Enti principali coinvolti da queste Amministrative ci sono senza dubbio Fiumicino e Latina, ma anche Pomezia, Velletri, Aprilia e Valmontone.

Comune/Risultato elezioni comunali Sindaco uscente Popolazione Provincia di Frosinone Amaseno Antonio Como 4.095 Anagni Daniele Natalia 20.792 Aquino Libero Mazzaroppi 4.999 Arpino Renato Rea 6.799 Atina Adolfo Valente 4.129 Boville Ernica Enzo Perciballi 8.423 Ferentino Commissario 20.162 Filettino (Eletto Paolo De Meis) Gianni Taurisano 517 Fiuggi Alioska Baccarini 10.120 Pico Ornella Carnevale 2.650 Pignataro Interamna Benedetto Murro 2.447 Serrone Giancarlo Proietto 3.016 Villa Latina Luigi Rossi 1.156 Villa Santa Lucia Antonio Iannarelli 2.529 Provincia di Latina Aprilia Antonio Terra 74.119 Bassiano (Eletto Giovanbattista Onori) Domenico Guidi 1.461 Campodimele (Eletto Tommaso Grossi) Roberto Zannella 561 Latina Commissario 127.861 Lenola (eletto Sindaco Fernando Magnafico) Fernando Magnafico 4.072 Roccagorga Commissario 4.202 Sonnino Luciano De Angelis 7.440 Terracina Commissario 44.504 Provincia di Rieti Belmonte in Sabina Danilo Imperatori 645 Borgorose Mariano Calisse 4.247 Rocca Sinibalda Stefano Micheli 790 Varco Sabino (Eletto Sindaco Gerbino Giuseppe Adamo Camillo) Gabriele Maglioni 165 Città metropolitana di Roma Capitale Affile Ercole Viri 1.433 Cerreto Laziale (Eletta Gina Panci) Gina Panci 1.104 Cervara di Roma (Eletto Sindaco Alivernini Adriano) Adriano Alivernini 441 Fiumicino Esterino Montino 80.738 Gallicano nel Lazio Pietro Colagrossi 6.500 Magliano Romano Francesco Mancini 1.415 Morlupo Ettore Iacomussi 8.488 Olevano Romano Commissario 6.404 Pomezia Commissario 64.005 Rocca di Papa Commissario 17.390 Roccagiovine (eletto Sindaco Marco Bernardi) Marco Bernardi 259 Sacrofano Patrizia Nicolini 7.403 San Cesareo Alessandra Sabelli 15.960 Santa Marinella Pietro Tidei 18.531 Segni Piero Cascioli 8.983 Valmontone Alberto Latini 15.698 Velletri Orlando Pocci 52.472 Provincia di Viterbo Sutri Vittorio Sgarbi 6.597 Valentano (Eletto Stefano Bigiotti) Stefano Bigiotti 2.762 Vallerano (Eletto Adelio Gregori) Adelio Gregori 2.442 Vignanello (Eletto Federico Grattarola) Federico Grattarola 4.299

Affluenza finale Comunali nel Lazio: i dati

In questa sezione pubblicheremo i dati sull’affluenza nel Lazio per quanto riguarda i Comuni al voto non appena saranno disponibili. Al momento – dati ore 12.00 (585 sezioni su 585) di domenica 14 maggio ha votato il 13.93% degli aventi diritto nella Regione Lazio (dato precedente 19.25%). Questa la ripartizione per Provincia:

Frosinone: 15,20% (90 sez. su 90)

Latina: 13,52% (223 su 223)

Rieti: 13,06% (11 su 11)

Roma: 13.75%% (237 su 237)

Viterbo: 16,14% (14 su 14)

Affluenza Comunali Lazio ore 19.00 domenica 14 maggio 2023

Alle ore 19.00 nel Lazio ha votato il 36,52% degli aventi diritto.

Affluenza Comunali Lazio ore 23.00 domenica 14 maggio 2023

Alle ore 23.00 nel Lazio ha votato il 45,91% degli aventi diritto.

Affluenza definitiva Comunali Lazio, i dati di lunedì 15 maggio 2023

Quando sono state scrutinate 585 sezioni su 585 (definitivo) l’affluenza nel Lazio è pari al 59,79%. Nella provincia di Roma (17 gli Enti al voto) il dato definitivo è pari al 57,32%. Questi i numeri provincia per provincia: