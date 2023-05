Elezioni Comunali 2023 nel Lazio: affluenza, risultati, chi ha vinto, segui la diretta

Elezioni Comunali 2023, ci siamo. Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota per rinnovare i Consigli Comunali in 47 Comuni della Regione Lazio. La Provincia più rappresentata è quella di Roma con 17 Enti Locali, seguita da Frosinone (14), Latina (8), Rieti e Viterbo (4). Di questi 12 hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e dunque, qualora nessun candidato ottenesse il 50%+1 dei voti al primo turno, sarà necessario attendere il ballottaggio del 28 del 29 maggio per l’elezione del Sindaco.

Comunali 2023, fino a quando si vota

Si vota oggi 14 maggio fino alle 23.00 e domani, lunedì 15, dalle 7.00 alle 15.00. Dopodiché, una volta chiusi i seggi, si procederà allo scrutinio dei voti. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo spoglio nei principali Comuni al voto con aggiornamenti in tempo reale.

Affluenza Comunali nel Lazio: i dati

In questa sezione pubblicheremo i dati sull’affluenza nel Lazio per quanto riguarda i Comuni al voto non appena saranno disponibili. Al momento – dati ore 12.00 (585 sezioni su 585) di domenica 14 maggio ha votato il 13.93% degli aventi diritto nella Regione Lazio (dato precedente 19.25%). Questa la ripartizione per Provincia:

Frosinone: 15,20% (90 sez. su 90)

Latina: 13,52% (223 su 223)

Rieti: 13,06% (11 su 11)

Roma: 13.75%% (237 su 237)

Viterbo: 16,14% (14 su 14)

Affluenza Comunali Lazio ore 19.00 domenica 14 maggio 2023

Affluenza Comunali Lazio ore 23.00 domenica 14 maggio 2023

Affluenza definitiva Comunali Lazio, i dati di lunedì 15 maggio 2023

Risultati Elezioni Comunali 2023, la diretta Comune per Comune, chi ha vinto

Amministrative 2023, chi ha vinto? Dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023 seguiremo in diretta lo spoglio dei voti per capire chi sarà stato eletto Sindaco o, viceversa, i candidati più votati che accederanno al ballottaggio – nei Comuni più popolosi – di fine mese. Accanto ad ognuno dei Comuni seguenti sarà indicato il risultato in diretta del primo turno.

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio

Roma

Fiumicino: Pomezia: Valmontone: Velletri: Santa Marinella: Rocca di Papa: San Cesareo:

Latina

Latina: Aprilia: Terracina:

Frosinone

Anagni: Ferentino:

Elezioni Amministrative 2023, tutti i Comuni al voto nel Lazio

Vediamo ora l’elenco completo di tutti gli Enti locali al voto nel Lazio con le tabelle preparate dall’ANCI Lazio. In neretto sono indicati i Comuni con più di 15.000 abitanti. Per quanto riguarda gli Enti principali coinvolti da queste Amministrative ci sono senza dubbio Fiumicino e Latina, ma anche Pomezia, Velletri, Aprilia e Valmontone.