Fabrizio Corona contro Fedez: ‘Il marito di Chiara Ferragni ha avuto una relazione con Luis Sal’

Fabrizio Corona torna a scendere in campo contro il rapper, Fedez. La coppia Fedez-Ferragni, nell’ultimo periodo, ha fatto molto parlare di sé, a causa del bacio tra il rapper e il cantante Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. Un’effusione a causa della quale si è pensato che ci fosse aria di crisi in casa Ferragnez. E in merito aveva parlato anche Corona che aveva evidenziato come la Ferragni fosse intenzionata a chiedere il divorzio.

Il re dei paparazzi allude a una storia tra Fedez e Luis Sal

Ma Fedez e Chiara sono tornati sui social, dopo un lungo periodo di assenza. Video e foto di famiglia che sembrerebbero far pensare che il peggio sia ormai passato. Ma il re dei paparazzi torna a parlare della coppia sottolineando che i problemi sarebbero nati a causa di una fase depressiva attraversata da Fedez, Ma proprio quest’ultimo ha raccontato di aver avuto problemi di salute a causa di un farmaco.

Ma Corona sembra ancora non essere convinto ed è tornato a parlare sottolineando come tra Fedez e Luis Sal, con il quale conduce Muschio Selvaggio, ci sia stato altro. Secondo Corona i due avrebbero avuto una relazione e la Ferragni avrebbe costretto il marito a scegliere tra lei e il suo compagno di lavoro. E da questo dipenderebbe la scomparsa di Luis Sal.

I Ferragnez sono tornati sui social con video che celebrano i 5 anni insieme

Nonostante le allusioni di Corona, l’idea che ha prospettato il re dei paparazzi non ha trovato conferma dai diretti interessati che, come è loro consuetudine, non replicano a interventi che li mettono all’indice. Di contro hanno pubblicato nelle storie Instagram il video nel quale celebrano i cinque anni insieme, con momenti trascorsi insieme ai due figli: Leone e Vittoria. Una serenità ritrovata, qualora fosse realmente confermato che la coppia abbiano effettivamente vissuto un periodo di crisi.