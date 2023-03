Il miglior regalo per la festa del papà per un neopapà

Fa un certo effetto quando arriva la festa del papà è per la prima volta si ricevono gli auguri per la propria paternità. La prima volta che si festeggia la festa del papà come padre è sempre speciale, e in queste righe ci sono tante idee regalo per rendere questo evento memorabile. MD

I neo papà sono quelli che più di tutti prestano attenzione alla festa del papà, perché per loro tale evento è un inedito assoluto. Se sei alla ricerca di idee regalo per la festa del papà, di seguito ti proponiamo qualche spunto interessante.

Fascia porta bebè

Un neo papà ha come prima paura quella di sbagliare a tenere in braccio il proprio bambino: sembrano quasi degli artificieri che maneggiano un pericoloso ordigno. Una fascia porta bebè, quindi, potrebbe essere un regalo perfetto perché ti permette di tenere il bambino vicino in modo comodo e pratico, con la massima sicurezza e con il vantaggio non trascurabile di avere le mani libere. In commercio ne esistono tante varianti, sia come semplice fascia, sia i modelli a forma di marsupio.

Magliette coordinate

Fra le idee regalo festa del papà, una delle più divertenti è quella delle magliette coordinate. In pratica si tratta di una maglietta per il papà e un body per il neonato che hanno scritte e/o disegni in coordinati, qualcosa del tipo “tale padre tale figlio” e così via.

Un album delle fotografie

Si tratta di un regalo che magari non brillerà per originalità, ma l’album delle fotografie è un dono sempre gradito: l’ideale sarebbe fare un collage di tutto le foto del neo papà mentre tiene fra le braccia il suo pargolo, durante tutte le fasi della crescita.

Baby Monitor

Il baby monitor è un altro regalo che nel corso degli anni è un po’ inflazionato, ma la sua utilità è rimasta intatta. La possibilità di monitorare il sonno di un bambino mentre si è in un’altra stanza è ossigeno pure per un papà che ha sempre poco tempo per sé.

Cuffie wireless

Statisticamente, i neo papà hanno una grande passione per la tecnologia. Partendo da questa premessa, potrebbe essere interessante regalare delle cuffie wireless che gli permettono di ascoltare musica mentre veglia sul piccolo che dorme. Le cuffie possono essere intese anche come uno strumento di svago che garantisce relax al neo papà fra un pianto e l’altro del suo piccolo.

Gadget calcio

Il calcio, come sappiamo, è lo sport nazionale in Italia, e per un neo papà uno dei primi pensieri è quello di trasmettere la fede per la propria squadra del cuore al figlio. In queste situazioni, il regalo perfetto è quindi un gadget con il marchio della squadra di club per cui tifa il papà: c’è solo l’imbarazzo della scelta, dai bavaglini alle magliette, passando per i peluche e giocattoli vari, sono tutti strumenti per indottrinare il piccolo verso la “giusta” squadra di calcio. In questa stessa categoria si possono ovviamente inserire anche i gadget di calcio pensati direttamente per il neo papà, che magari non riguardano per nulla il nascituro ma che sono comunque un modo gradito per onorare al meglio la festa del papà.