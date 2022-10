Marco Bacini: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata del compagno di Federica Panicucci

Marco Bacini è il compagno e l’amore attuale di Federica Panicucci. Lei è una delle conduttrici di punta di casa Mediaset, e in particolare di Canale 5, ed è anche uno dei volti più amati dal pubblico televisivo, in particolare da quello di Mattino Cinque. Ma che dire del suo compagno di vita? Cosa sappiamo su di lui? Cerchiamo di conoscerlo più da vicino.

Chi è Marco Bacini il compagno di Federica Panicucci

E’ nato a Milano il 22 novembre 1975 sotto il segno dello Scorpione e possiede il marchio di moda Rude is cool. Ha lavorato con molti personaggi dello spettacolo, tra cui anche l’influencer Chiara Ferragni. Insieme alla sua compagna, Federica Panicucci, ha ideato il marchio di t-shirt Let’s Bubble e il successivo franchising.

La carriera e il successo nel mondo della moda

Il suo è un nome noto all’interno del settore della moda ed è conosciuto in tutto il mondo per chi si occupa del settore. Le tante collaborazioni lo hanno portato ad avere un discreto patrimonio oltre che alla fama e al successo. Non ci sono le cifre esatte ma dovrebbe essere bello alto, a giudicare dall’andamento di mercato anche dei suoi prodotti.

Leggi anche: Federica Panicucci e Marco Bacini: ‘Lui mi ha travolta, è fuori dal comune’

Vita privata

Marco Bacini è attualmente fidanzato con la nota conduttrice Federica Panicucci. I due sono anche soci in affari, oltre che ad essere innamoratissimi. In una recente intervista a Verissimi, la Panicucci ha dichiarato di essere stata letteralmente travolta dall’amore grazie a Marco. La coppia vive assieme felice già da qualche tempo: c’è sintonia e reciproca intesa.

Instagram

Sul suo account Instagram (che trovate qui e che conta circa 100mila followers) mostra vacanze, auto e tante altre cose non per tutti. Prima, su Instagram, c’erano solamente foto legate al lavoro, ma pare che l’amore di Federica Panicucci l’abbia letteralmente cambiato.

La curiosità che non sapevi

Che altro aggiungere. Ecco qualche “chicca” pescata in rete per voi lettori: