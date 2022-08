Striscia la Notizia, ecco quanto guadagna Antonio Ricci

Antonio Ricci ha di recente compiuto 72 anni, precisamente lo scorso 26 giugno. Parliamo, senza dubbio, di un autore geniale che ha ideato programmi di successo: da “Drive In” a “Paperissima” fino a “Striscia la notizia“, programmi che tutti gli italiani conoscono e che di certo almeno una volta hanno seguito in televisione.

Il patrimonio di Antonio Ricci

Negli ultimi giorni, il quotidiano Il Tempo ha cercato di fare i conti in tasca al papà del tg satirico, per capire a quanto ammonti il suo ingente patrimonio: “Un utile di oltre 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto che supera i 106 milioni a fronte di un attivo di 153,4 milioni” – così si legge nell’articolo firmato da Andrea Giacobino sulla testata.

Le cifre del suo ”tesoro”

Un tesoro che, a quanto pare, è fatto soprattutto di mattoni e terre: “A gestire il patrimonio è la Stone srl, società basata a Milano e costituita nel 2004 di cui è amministratore unico, ed è stato appena riconfermato Gianluigi Molineris mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria.”

”In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 85 in Liguria (erano 75 nel precedente esercizio) nella provincia di Savona, dove sono ubicati anche 62 terreni, cresciuti rispetto ai 58 del 2020. Lo “shopping” dello scorso anno spiega perché il controvalore delle ‘immobilizzazioni materiali’ sia salito a 78,9 milioni dai 69,9 milioni del 2020, segno che Ricci per comprare altre case e terre ha speso 9 milioni.”

Le partecipazioni importanti

Continuando a scavare tra le informazioni riportate, la suddetta società avrebbe una liquidità di 13,6 milioni e asset finanziari vari per 60 milioni. Il quotidiano, inoltre, segnala alcune partecipazioni rilevanti: il 4% di Srmb, acronimo di Sviluppo Relais Mont Blanc che ha aperto il Grand Hotel di Courmayeur, il 100% di Accademia Edizioni Musicali, di La Pergola e della società agricola L’Orto Rampante.

Nel frattempo il lavoro continua: Ricci è in questi giorni alle prese con la sua squadra di Striscia per la nuova stagione che andrà in onda da fine settembre con la conduzione affidata a Luca Argentero e Alessandro Siani.