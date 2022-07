Torri e Noemi Bocchi, pochi giorni ed è già convivenza: il patto con Ilary e i figli

Totti-Ilary. La coppia ormai ha già preso strade diverse, e mentre Ilary Blasi si gode un po’ di relax a Sabaudia, Francesco Totti avrebbe già iniziato a convivere con Noemi Bocchi. È l’indiscrezione che circola nelle ultime ore. A raccontarlo è The Pipol, pagina social di gossip che avrebbe scoperto una fuga di notizie in merito. Ma dai due, nessuna comunicazione ufficiale al momento.

I rumors sulla convivenza Totti-Noemi Bocchi

“Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”, si legge sui social.

I figli e la vacanza di Ilary Blasi

Cristian, Chanel e Isabel, i figli della coppia più celebre e longeva d’Italia, infatti, sono rientrati da poco da un viaggio in Tanzania con la mamma e con la zia, Silvia. Una fuga pianificata probabilmente da tempo per poter stare qualche giorno lontani dai media e dallo scalpore generatosi a seguito della separazione.

Leggi anche: Totti-Blasi: Ilary torna per la prima volta a Sabaudia da sola: mistero sulla foto dei due cappuccini, nuova fiamma?

Blasi a Sabaudia

Blasi, poi, di recente, si è fatta vedere di nuovo a Sabaudia, sola per la prima volta senza Totti e con una doppia tazza di cappuccino. Con lei, anche i figli, che in prima battuta non aveva però mostrato sui social e che, quindi, potrebbero averla raggiunta.

Convivenza con Noemi Bocchi?

Sul ”Pupone”, in realtà, si sa ben poco. Secondo i rumors, però, in attesa della spartizione dell’impero composto da immobili, società e azioni, si è trasferito dalla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, romanordina doc per chi è della zona. I due vivrebbero già insieme in un appartamento in via della Mendola, tra i quartieri della Camilluccia e di Monte Mario, nei pressi di via Cortina d’Ampezzo. Ma sono soltanto rumori che aspettano ulteriori conferme proprio nei prossimi giorni.