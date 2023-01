World Pizza Day: le pizzerie migliori e dove ‘festeggiarlo’ a Roma

A Roma non mancano le insegne dove assaporare i piatti della tradizione, bere un buon caffè, magari in uno dei palazzi più storici e affascianti della Città Eterna, o mangiare una pizza nel quartiere “pop” di Centocelle. Abbiamo raccolto i consigli dei ristoratori migliori d’Italia, a cui abbiamo chiesto quali fossero le loro tavole preferite e ne è una uscita una piccola guida su dove andare a mangiare a Roma e più in generale nel Lazio.

Le migliori pizzerie di Roma per il World Pizza Day

Innanzitutto, ci consigliano una tappa obbligatoria: il primo è Lievito Pizza, Pane di Francesco Arnesano. Giovane pizzaiolo che sin dagli esordi porta avanti uno studio attento su impasti e materie prime, con passione e attenzione meticolosa al dettaglio, scegliendo i migliori ingredienti di agricoltori fidati. Solo farine biologiche italiane macinate a pietra, buona gestione del lievito, lunga fermentazione (48/72 ore) e farciture di prima qualità, le sue pizze uniscono gusto e piacere di mangiare bene.

Alle pizze classiche si alternano quelle più creative, tra le altre funghi cardoncelli, stracotto di cinghiale, frutti rossi e mirto; agretti, prosciutto di tonno rosso locale e stracciatella. Per non lasciare nulla al caso, Francesco nell’ultimo anno si è dedicato alla pizza d’asporto mettendo a punto un impasto etereo e leggero. Da febbraio raddoppia con una nuova sede in via Simone Martini 6/8. Restiamo in attesa.

180g Pizzeria Roma a Centocelle

Non poteva mancare 180g Pizzeria Roma, pizzeria di successo a Centocelle, Tre Spicchi per la guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso. È il regno di Jacopo Mercuro dove a dominare è la pizza alla romana, sottile e scrocchiarella, con impasto studiato ad hoc e accostamenti ben elaborati. Si parte dagli starter, pizza al burro montato ai ribes, crumble di burro piccante e sale affumicato, la famosa pizza bianca con mortadella (co’nbotto de mortazza) o i fritti più svariati (dai supplì alla pizza fritta).

Si prosegue con le pizze, tra rosse o bianche, classiche e non solo, come la porchetta, cicoria selvatica ripassata e bufala, ma ci sono proposte più creative: funghi galletti arrostiti, salsiccia a punta di coltello, treccia di bufala, carpaccio di funghi porcini, salsa aioli al garum di porcino, basilico rosso e nocciole tostate. L’unico consiglio è quello di prenotare con largo anticipo.