Coronavirus nel Lazio, 14 nuovi casi, 13 vengono dall’estero. D’Amato: ‘Rischio moderato, ma non bisogna abbassare la guardia’

Sono 14 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 9 hanno un link con i voli di ritorno dal Bangladesh, uno dall’ India, uno dal Montenegro, uno dall’Albania e un altro dalla Romania.

Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl

Asl Roma 1: si è registrato un nuovo caso. Si tratta di un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive in e con link con voli internazionali da Dacca già attenzionali;

Asl Roma 2: 7 nuovi casi. Di questi, 5 riguardano persone di nazionalità del Bangladesh. Gli altri 2 contagi fanno riferimento rispettivamente ad un uomo italiano di rientro dall’Albania e ad una persona con link familiare ad un caso di rientro dal Montenegro;

Asl Roma 3: 3 nuovi casi. Tutte persone di nazionalità del Bangladesh;

Asl di Latina: 2 nuovi casi. Si tratta di una donna di 57 anni di nazionalità rumena e di rientro dal paese di origine. L’altro caso, invece, è di un uomo di nazionalità indiana.

Asl di Frosinone: 1 nuovo caso: si tratta di un uomo di 53 anni individuato grazie alla segnalazione del medico di medicina generale.

Coronavirus nel Lazio: il bollettino del 17 luglio

‘Oggi registriamo un dato di 14 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 9 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India, uno dal Montenegro, uno da Albania e uno dalla Romania. Nel Lazio abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione. Nel weekend riaprono, dopo il lockdown, anche gli Ambufest gli ambulatori del sabato, la domenica, festivi e prefestivi dove è possibile effettuare anche visite pediatriche (https://www.salutelazio.it/ambulatori-pediatrici-fine-setti…). Nella Asl Roma 1 si registra un nuovo caso nelle ultime 24h ed è una persona di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 2 dei sette nuovi casi nelle ultime 24h cinque sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Un caso riguarda un uomo italiano di rientro dall’Albania per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Un caso riguarda una persona con link familiare ad un caso di rientro dal Montenegro. Nella Asl Roma 3 tre nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di persone di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Infine per quanto riguarda le province si registrano tre nuovi casi e di questi due nella Asl di Latina si tratta di una donna di 57 anni di nazionalità rumena e di rientro dal Paese di origine per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale e un caso di un uomo di nazionalità Indiana per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Il terzo caso riguarda la Asl di Frosinone si tratta di un uomo di 53 anni individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Rieti si conferma per il decimo giorno consecutivo COVID Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell’esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso e salgono i guariti che sono stati 11 nelle ultime 24h’ – commenta l’assessore Alessio D’Amato.