14enne esce di casa e scompare: aiutiamo a ritrovare Alexandra

È uscita di casa ieri mattina, intorno alle 8.30, e da quel momento non ha fatto più rientro nella sua abitazione di Ciampino, alle porte di Roma. Sono ore difficili, di apprensione per la famiglia di una ragazzina di appena 14 anni che è scomparsa e che, nonostante sia passato del tempo, ancora non ha dato sue notizie.

Come è vestita la ragazza scomparsa da Ciampino

Alexandra, così si chiama la 14enne, è scomparsa da Ciampino: erano le 8.30 di ieri mattina quando è uscita di casa, poi da lì di lei non si ha più nessuna notizia.

Al momento della scomparsa, come si legge in un appello diffuso dalla zia sui social, era vestita con jeans largo con delle tasche grandi e una canotta nera. I familiari si sono rivolti anche a Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che ha diffuso la sua foto e ha segnalato la scomparsa: la 14enne è alta 1,70 cm, ha i capelli castani e gli occhi azzurri. Tra i segni particolari un piercing al naso.

Chiunque la veda deve contattare le forze dell’ordine perché l’obiettivo è solo uno: riportare Alexandra a casa. E farlo il prima possibile.