Velletri, i Fratelli Tognazzi ricordano il padre alla libreria Mondadori

Una libreria Mondadori gremita più che mai quello che è apparsa venerdì pomeriggio 1 aprile, a Velletri, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi.

A ricordare il grande artista italiano, i loro tre figli: Maria Sole, Ricky Tognazzi e Gianmarco con un libro scritto di loro pugno dal titolo ” Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio”.

La trama

Ognuno dei tre personaggi ha raccontato una vicenda che lo ha visto protagonista con il padre Ugo Tognazzi quando egli girava scene dei suoi film sul set segnando la carriera cinematografica di tutti i figli.

Ha iniziato per prima Ricky Tognazzi, il quale, già a sei anni, era molto appassionato di cinema. Questo suo primo incontro non fu felice ma segnerà per sempre la sua svolta in quella carriera. Faceva riferimento a quando il padre lo portò a vedere, al cinema, il suo film “Il federale”. In quel film c’erano i bombardamenti e Ricky, che era un bambino di sei anni, si spaventò alla vista di quelle scene, pensando che il padre stesse soffrendo.

Ma Ugo tranquillizzò il figlio spiegandogli che era tutto finto. In quel momento, il piccolo Ricky scoprì quanto era potente il cinema, dando una svolta significativa alla sua vita.

Dopodiché è stato il turno di Gianmarco Tognazzi. Egli ha ammesso di essere stato sempre in conflitto con il padre perché era un adolescente ribelle. A tal proposito, ricordava nel suo libro e agli spettatori, di quella volta in cui il padre parlò con Pupi Avati per fargli avere una parte in un film che stava girando. Contemporaneamente, a Gianmarco proposero la direzione del Festival di Sanremo e lui era convinto di poter fare entrambe le cose. Quando la notizia della sua conduzione arrivò alle orecchie sia del padre che di Pupi Avati, Gianmarco venne considerato come un ragazzo poco serio verso gli impegni presi. Così, per ripicca, decise di condurre il Festival di Sanremo di quell’anno.

Per ultima si è espressa la figlia del grande artista italiano: Maria Sole Tognazzi. Alla figlia non piace di parlare del suo rapporto con il padre con gli altri, è una cosa che la infastidisce e che preferirebbe tenere solo per sé. Come per una sorta di pudore. Infatti, quand’era a scuola si cambiò il nome perché la popolarità del padre la infastidiva. Per questo, si avvicinò al cinema quando era già molto grande e lavorò nel cinema dopo la morte del genitore.

Durante questo incontro si è affrontato anche il tema della memoria nel mondo, in particolare verso i grandi artisti. E l’Italia ha una nota di demerito anche in questo perché fa fatica a tramandare la memoria delle grandi personalità ai più giovani. Infatti, Ugo Tognazzi è poco ricordato nel Bel Paese rispetto ad altre nazioni, ma quando ci sono eventi commemorativi, come quello che hanno portato i figli con il loro libro, il pubblico gradisce molto e partecipa numeroso.