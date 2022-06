Cerveteri, Elena Gubetti vince le elezioni: è il primo sindaco donna

Elena Gubetti vince la sia con il suo avversario Gianni Moscherini. Anche se non ci sono ancora i dati definitivi, la candidata del centrosinistra ha nettamente staccato il candidato del centrodestra. Al momento si parla quasi del doppio dei voti ricevuti.

La Gubetti è così la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaca di Cerveteri. A breve tutte le sezioni saranno scrutinate e ufficializzate.

Già nel primo turno la Gubetti era in testa alle preferenze dei cittadini, con il 40,35% delle preferenze contro il 31,58 di Moscherini. il suo vantaggio di oggi è dovuto sia alla convergenza dei voti di chi aveva in precedenza dato la preferenza agli altri candidati sindaco, come Pascucci, sia al notevole calo del numero dei votanti che ha ancora una volta penalizzato il centrodestra.