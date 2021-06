Ladispoli, niente foto di classe all’asilo per 14 bimbi: la maestra la nega per motivi di privacy

Niente foto di classe. Men che mai il video. Nessun ricordo, nessun frammento che possa aiutare la memoria negli anni futuri per questi bambini di appena 3, 4 e 5 anni. Certo, sarebbe stato bello, da adulti, sfogliare l’album o inserire la chiavetta nel computer e poter dire, magari ai propri figli: “Ecco quel bimbetto ero io, l’ultimo giorno del primo anno di asilo!”. E invece no. Loro, 14 bambini della sezione C del Plesso di via Lazio, a Ladispoli, questa opportunità non l’avranno. Negata per motivi di privacy. Sembra uno scherzo, invece è realtà.

Non volevano crederci neanche i genitori dei piccoli alunni, che all’inizio hanno pensato che fosse stato uno di loro ad opporsi. Poi, invece, hanno capito che tutti volevano un ricordo di quei pochi momenti che i loro bambini avevano passato insieme. Già, perché tra la paura del contagio, le chiusure forzate a causa del lockdown, l’atmosfera comunque surreale, anche se fortunatamente non compresa vista la tenera età, i bimbi hanno vissuto un ingresso a scuola di sicuro molto diverso da quello che i genitori si aspettavano. E anche una fine anno scolastico diversa: senza alcun ricordo, senza l’arrivo del fotografo, senza quell’attimo che rende immortale i sorrisi spontanei e senza mascherine dei bambini. Ma solo di questi bambini. Perché nelle altre sezioni hanno invece avuto foto o video.

Scoperto ciò, i genitori si sono rivolti alla maestra, che ha detto che si trattava di “tutela della privacy” dei piccoli, per cui non era possibile assumersi la responsabilità. Le famiglie hanno ribadito che avrebbero firmato qualsiasi liberatoria, purché il video e la foto venissero fatte e hanno inviato una mail alla maestra, con il seguente testo: “Il sottoscritto genitore di… frequentante la classe infanzia Sez C plesso Via Lazio ACCONSENTE alla condivisione del materiale audiovisivo prodotto dagli insegnanti della sezione C Infanzia del Plesso Via Lazio. Mi impegno a non divulgare il medesimo materiale in nessun modo, sui social o altre piattaforme, ma a farne solo un uso domestico secondo l’informativa inviata dal DS. Letto, confermato e sottoscritto”. Ma niente. Stessa richiesta è stata inoltrata al dirigente scolastico, ma la risposta è stata la stessa. Anche qui la domanda è stata inviata anche formalmente, via mail, con un messaggio di cui riportiamo il testo.

Il messaggio dei genitori al dirigente scolastico

“Preg.Mo Professore, noi genitori della classe materna sez. C, Plesso via Lazio, Le chiediamo la possibilità di avere il video di fine anno firmando una eventuale liberatoria o qualsiasi documentazione sia necessaria per scaricarla da ogni responsabilità. Inoltre non capiamo come mai altri docenti di altri plessi, sempre di Ladispoli 3, abbiano sempre inviato il video di fine anno ai genitori degli alunni. Le chiediamo gentilmente una spiegazione in merito.

Data la sua esperienza tra i bambini, sa bene quante foto e filmati, specialmente specialmente riguardanti le prime fasi del loro sviluppo evolutivo, sarebbero tesoro per i loro anni a venire. Quanto più di una loro foto o filmato farà rivivere un importante ricordo quando sarà lontano nel tempo? Specialmente per i nostri bambini, già provati da oltre un anno difficile, privati di tante, troppe cose, vista l’emergenza pandemica. La preghiamo quindi di non togliere loro anche questo ricordo a conclusione di un ciclo che è stato così difficile per loro, anche perché sarebbero discriminati di fronte ai bambini di altre classi dello stesso plesso che sono già in possesso, giustamente, del video di fine ciclo scolastico. Confidando in una paterna comprensione, le rinnoviamo la disponibilità a liberare lei e le insegnanti da ogni responsabilità. I genitori della Sezione C”.

Ma neanche il dirigente si è “commosso”: nessuna risposta è arrivata ai genitori, almeno finora, e nessuna foto (o video) ricordo è stata fatta ai bambini, per paura che venga poi diffusa sui social. Eppure le famiglie si sono impegnate a non farlo: a loro interessa avere un ricordo da custodire per i loro figli. C’è comunque un precedente: agli stessi bambini è stato negato anche il video della recita di Natale, sempre per lo stesso motivo: la privacy. Anche allora, sempre tra l’incredulità dei genitori, il video della recita non fu girato per paura che qualcuno lo facesse girare su Facebook o su qualche altro social. I genitori, però, non avrebbero mai pensato che sarebbe successa la stessa cosa anche per la foto di fine anno, un ricordo che tutti i bimbi, da sempre, hanno il diritto di avere.