Affluenza elezioni Latina 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Latina 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco della città. Nel capoluogo pontino, praticamente un caso unico in questa tornata di Amministrative almeno nel Lazio (parlando chiaramente dei Comuni più popolosi), assisteremo ad un ballottaggio anticipato considerando che saranno soltanto due gli aspiranti Sindaci. Uno che Primo Cittadino lo era già prima della caduta della sua Amministrazione, ovvero Damiano Coletta, che correrà per il centrosinistra, e l’altro, la Candidata a Sindaca Matilde Celentano, per il centrodestra.

Amministrative Latina 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che per queste Amministrative 2023 sono stati individuati due giorni di voto, Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda domenica e dalle 7.00 alle 15.00 per ciò che riguarda la giornata di lunedì. Dopodiché si procederà allo spoglio dei voti: ricordiamo che se nessun Candidato dovesse raggiungere la soglia del 50%+1 dei voti (ma non è il caso di Latina) si tornerà a votare per il ballottaggio a fine mese.

Affluenza Comunali Latina 2023, i dati

Il capoluogo pontino è uno dei 47 Comuni della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. Qui si riparte dalla caduta dell’Amministrazione proprio di Damiano Coletta come detto e dal periodo di successivo commissariamento.

Affluenza elezioni Latina domenica 14 maggio 2023, ore 12.00

Per quanto riguarda il capoluogo pontino ha votato al momento il 13.67%.

Affluenza elezioni Latina domenica 14 maggio 2023, ore 19.00

In aggiornamento

Affluenza elezioni Latina domenica 14 maggio 2023, ore 23.00

In aggiornamento

Affluenza definitiva elezioni Latina lunedì 15 maggio 2023, i dati

In aggiornamento

Elezioni Latina 2023, chi ha vinto? Exit poll, segui la diretta dello spoglio

Lo spoglio dei voti inizierà dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio aggiornando i dati in tempo reale pubblicando il nome del vincitore non appena disponibile.

Risultati Comunali Latina 2023, liste e Candidati

L’area di centrodestra, che parte favorita alla vigilia chiaramente in virtù del momento storico che stiamo vivendo, ha scelto la figura di Matilde Celentano. per quanto riguarda il centrosinistra invece la scelta è stata quella di andare unito puntando sull’ex Sindaco Damiano Coletta.

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023

Damiano Coletta: -%

Latina Bene Comune: -%

PD: -%

Movimento 5 Stelle: -%

Per Latina 2032: -%

Matilde Celentano: -%