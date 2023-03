Dopo il voto in Regione Forza Italia punta alle Comunali di Pomezia. Savastano: “Grazie agli elettori, pronti per la nuova sfida: insieme possiamo farcela”

Forza Italia è il secondo partito della coalizione di centrodestra a Pomezia. A dirlo sono i numeri delle ultime elezioni Regionali del Lazio che anche in città hanno visto stravincere il candidato Francesco Rocca con addirittura il 58% delle preferenze. All’interno dello schieramento di centrodestra Fratelli D’Italia ha raccolto la fetta più ampia dei consensi (il 40%) ma anche Forza Italia ha recitato un ruolo importante arrivando a sfiorare il 10%. Un dato che, come detto, lo pone al secondo posto davanti alla Lega nella coalizione. E’ da qui allora che il partito intende continuare a lavorare per essere pronto per il prossimo appuntamento alle urne: il voto per le Amministrative di Pomezia del prossimo 14 e 15 maggio 2023.

Giampiero Savastano, Commissario Forza Italia Pomezia: “Grazie agli elettori, adesso puntiamo alle Comunali in città”

In merito al momento che sta vivendo Forza Italia sul territorio, una vera e propria rinascita rispetto al recente passato, è intervenuto Giampiero Savastano, che in città ricopre il ruolo di Commissario del partito. “Queste comunicato è per ringraziare intanto tutti coloro che hanno dato un contributo per realizzare un sogno che non si vedeva da oltre 10 anni. Ma con lo sforzo di tutti gli attivisti, abbiamo dimostrato che anche nel comune di Pomezia, sia nella competizione Nazionale ma anche e soprattutto in quella regionale, possiamo recitare un ruolo di primo piano nella coalizione di centrodestra essendo secondi in termini di preferenze degli elettori”, dichiara Savastano.

Verso le Amministrative di Pomezia, l’appello ai cittadini

“Il nostro obiettivo è quello di dare lustro e di svolgere un ruolo determinante per la battaglia politica comunale. Con la nostra forza elettorale, possiamo sviluppare una buona competizione a Pomezia. Ancora un sentito grazie a tutti coloro che con il loro voto hanno permesso di far rinascere il nostro partito. Ora abbiamo il compito e il dovere di partecipare alla competizione comunale: il partito di Forza Italia lancia per questo un appello a tutti i cittadini per poter compilare una lista di persone, non solo politici, che si riconoscono nelle nostre idee e con la nostra linea Politica”.

“A tal proposito chiediamo di partecipare direttamente alla competizione elettorale del comune di Pomezia proponendovi nella lista da presentare alle prossime Elezioni comunali che si terranno a maggio. Questo appello ha come obbiettivo di far partecipare i cittadini che vogliono portare le loro idee e sviluppo del nostro bellissimo territorio. Insieme possiamo farcela“.

Qualora interessati è possibile contattare Forza Italia a Pomezia al numero 339/3608079.