Ente Pro Loco Lazio: oltre 11.000 tesserati grazie a Roman City

Il Roman City di Pomezia entra nella rete dell’Ente Pro Loco Lazio. «Questa azione porta la crescita esponenziale dei soci EPLI – rende noto il Presidente Claudio Mazza – ed è una collaborazione che annunciamo con grande orgoglio. Il Roman City ha infatti scelto di omaggiare i propri iscritti (parliamo di circa 10.000 persone) con la donazione della Epli Card, facendo partire quindi l’Ente Pro Loco Lazio con altrettante adesioni».

Tutti i possessori della tessera, da quanto viene comunicato, potranno usufruire della scontistica di tutte le attività convenzionate. «Ricordiamo che le adesioni per essere convenzionati sono in continua crescita. Tutti i soci potranno rintracciare tutte le attività convenzionate grazie alla vetrofania esposta all’esercizio stesso, dove viene scritto ATTIVITA CONVENZIONATA, con l’inserimento di un duarcode, basterà scannerizzare con il proprio telefonino per essere portati sulla pagina Facebook di Ente Pro Loco Lazio e guardare l’album CONVENZIONI. Una volta ancora chi rappresenta il Roman City agisce per ulteriori vantaggi ai propri iscritti, ricordiamo che il valore medio di queste tessere si aggira dalle 10 € sino le 50 €», concludono dall’Ente Pro Loco Lazio.