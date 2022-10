Usura a Pomezia: 25 mila euro al mese di interessi, a giudizio Raffaele Tranchino

Era l’amico che ti toglieva dai guai. Quello che, quando banche e istituti di credito non davano speranze, apriva il portafogli e magicamente trovava la somma necessaria per risolvere i problemi economici di chiunque. Salvo poi finire nella sua rete. Ma lui, al contrario degli altri strozzini, aveva una peculiarità: nessuna minaccia esplicita. Per farsi pagare bastava la sua nomea, oltre al tono della voce e allo sguardo.

Adesso Raffaele Tranchino, 72enne di origine napoletana ma trapiantato a Pomezia, dovrà raccontare la sua versione al giudice il 19 dicembre. Dopo essere stato arrestato, la mattina del 6 luglio, dai carabinieri di Pomezia, l’uomo ha infatti scelto il rito abbreviato, che gli consentirà un notevole sconto di pena.

Dagli affari della Cosca Di Lauro a Scampia fino all’usura a Pomezia

Tranchino, legato alla cosca Di Lauro e tra gli indagati della faida di Scampia, dopo aver lasciato Napoli si era trasferito a Pomezia. Qui, tra i vari “affari”, ne aveva intrapreso uno in particolare, quello dei “prestiti a strozzo”. Da anni aveva creato un vero e proprio giro proficuo, con diversi clienti che vedevano in lui un benefattore. Non chiedeva garanzie, né firme su documenti.

Ma quello che le ignare vittime non riuscivano a comprendere era la reale entità degli interessi praticati dall’uomo. E, soprattutto, ignoravano il fatto che non sarebbero mai uscite dal vortice in cui erano precipitate. Perché quello che stavano pagando erano gli interessi, mentre la quota capitale si erodeva in maniera infinitesimale.

Tre usurai per un imprenditore: tutti denunciati

Tranchino avrebbe potuto tranquillamente continuare la sua “carriera” di usuraio se non avesse fatto un prestito – oltretutto di notevole importanza – a Basilio Bucciarelli, imprenditore pometino nel settore dei mobili e dell’immobiliare. L’imprenditore, a seguito di seri problemi con il fisco, al quale doveva oltre un milione e settecento mila euro, si ritrova con i conti bloccati e con la necessità di reperire nel più breve tempo possibile questi soldi per saltare i conti.

Le banche, però, non lo aiutano, nonostante il notevole patrimonio immobiliare a sua disposizione, proprio a causa dei conti bloccati. Si rivolge quindi ad alcuni “amici”. Persone fidate. E, chi più, chi meno, con grosse disponibilità economiche. Tra loro figura l’ex pugile Francesco Lomasto. Anche se ufficialmente vende frutta in un banco al mercato, in realtà il suo lavoro è un altro. La storia è nota e si conclude con l’arresto, nel maggio del 2020, dell’ex pugile, colto in flagrante mentre si faceva pagare una rata del “prestito” con due orologi di pregio, dal valore di 33 mila euro. La denuncia parte proprio da Bucciarelli, che a Lomasto, per un prestito di 250 mila euro, ha già dato 350.000 euro come pagamento degli interessi, più regalie varie.

I 250 mila euro, poi, neanche bastavano a coprire il debito con Equitalia. Bucciarelli nel frattempo, anche perché doveva pagare pure Lomasto, si era rivolto pure a un altro “amico”, Pasquale Lombardi. Anche lui conosciuto dalle forze dell’ordine perché coinvolto nell’inchiesta Equilibri, quella che vedeva decapitare il Clan mafioso dei Fragalà, Lombardi presta a Bucciarelli 100 mila euro. Anche qui gli interessi sono al tasso del 10% mensile e nel giro di poco tempo l’imprenditore restituisce quasi 200 mila euro, ma per l’usuraio ancora non bastano. Ecco allora che Bucciarelli denuncia anche lui. E scatta anche per lui la trappola che porta all’arresto, nel mese di dicembre.

Non è però finita. Bucciarelli, anche se – si scoprirà – da quando è stato arrestato Lomasto non ha più pagato nessuna rata agli strozzini, impauriti dalla fama che si è fatto di “imprenditore antiusura”, è ancora sotto scacco di un usuraio. Si tratta appunto di Raffaele Tranchino.

25 mila euro al mese di interessi

A partire dal maggio 2018, fino al luglio 2019, suddivise in 5 tranche, Tranchino gli presta in tutto 250 mila euro. Il tasso d’interesse, neanche a dirlo, è del 10%. In pratica, a luglio del 2019 l’imprenditore arriva a pagare, solo di interessi, 25 mila euro al mese di soli interessi. In due anni diventano 400 mila euro. E la quota capitale scende di pochissimo. Oltre a Tranchino, ci sono da pagare anche gli altri strozzini. Bucciarelli non sa più dove prendere i soldi. Si vende i gioielli. Gli prendono anche un’auto.

Lomasto e Lombardi lo minacciano in maniera pesante. E qualcuno lo picchia. Arrivano pure le minacce ai familiari. L’unico che usa parole “gentili” è proprio Tranchino. Lui non sembra avere bisogno delle minacce. Gli basta lo sguardo per incutere timore. Non ha mai usato i toni degli altri. Eppure mette paura lo stesso, come e più degli altri.

“Se non paghi ti aumento gli interessi”

Se gli altri usurai si fanno dare macchine e gioielli, Tranchino usa metodi diversi. Quando Bucciarelli non ha i contanti, si fa pagare attraverso un giro di fatturazioni. Quando alla fine Bucciarelli denuncia Lomasto e lo fa arrestare, Tranchino si spaventa. Sta lontano per un po’, non si fa pagare per un anno. Poi torna alla carica quando pensa che le acque si siano calmate. Non sa ancora che è stato denunciato anche Lombardi. E pure lui.

Nel febbraio del 2021 incontra l’imprenditore e chiede il saldo. “I conteggi falli stessi tu – gli dice – Non ho avuto niente”. L’imprenditore, incredulo, ribatte di aver pagato anche 25 mila euro al mese. “Erano quando al principio tu facevi l’operazione che i portavi i 5mila a settimana”, replica l’usuraio, provando a fargli credere che i soldi vanno restituiti a una fantomatica “signora”. Poi gli dice che deve restituire ancora 200 mila euro. In pratica quasi tutto il debito. L’imprenditore contesta e Tranchino gli dice: “Vogliamo fare una cosa? Vogliamo chiudere tutto? Ti vengo incontro a te e tu mi vieni incontro a me. Dammi la mano da uomo, però. Tutto al 50%”.

Bucciarelli gli chiede 48 ore di tempo per pensare. Dopo due giorni i due si incontrano di nuovo. Fanno un riepilogo dei pagamenti effettuati, ma per l’imprenditore pagare altri 100 mila euro sembra troppo, dopo aver sborsato già 387 mila euro. Chiede di scendere a 70 mila. “Ma ti sto facendo un regalo” – ribatte Tranchino – Ti sto regalando 150 mila euro!”

“Quindi quello che che ti ho dato non conta?”, chiede l’imprenditore. E lui: “Tu a me.. se era.. da cristiano e da uomo, dovevi dire: Senti Raffaé, io ti devo sempre dare i soldi”. E poi gli dice anche “Io mica voglio niente, mica ho bisogno dei 70 mila euro tuoi!”, per poi accordarsi per quella cifra.

Le altre vittime

I carabinieri mettono sotto osservazione il napoletano e si accorgono che ha altre vittime. Ma sono proprio queste a opporre resistenza. Tranchino è quasi un eroe nazionale. È quello che li salva quando tutti gli altri voltano le spalle. Per questo non vogliono denunciare. Solo due di loro prendono coraggio e iniziano a raccontare.

Si tratta di un commerciante nel settore alimentari e una privata cittadina. Due storie diverse, ma con punti in comune. La difficoltà economica e l’impossibilità di uscire da una rete in cui si cade quasi senza accorgersene. Il primo chiede un prestito da 100 mila euro. Restituisce una cifra che non riesce neanche a quantificare: enorme, ma non conteggiata esattamente. Più una villa in Sardegna, dal valore di 500.000 mila euro. La seconda invece ha bisogno di una cifra che potrebbe sembrare irrisoria, rispetto agli altri: appena 5.000 euro. Ma non riesce più a uscirne. La donna cade in un vortice che la fa entrare in uno stato di depressione e prostrazione. Ma ecco le loro storie.

La storia di Claudia

Claudia (nome di fantasia) lavora come dipendente. In famiglia è solo lei a portare lo stipendio a casa, deve mantenere anche suo figlio. In passato la donna ha avuto problemi con una finanziaria: ha saltato alcune rate di un prestito ed è stat segnalata come cattiva pagatrice. Adesso che il figlio è cresciuto e ha bisogno di soldi per varie esigenze, Claudia non sa come fare per ottenere un prestito, che la banca e le finanziarie le negano.

È il 2018. Attraverso un’amica fa la conoscenza di un signore di mezz’età, che si offre di aiutarla. L’uomo, che si rivela essere Tranchino, le presta 2.000 euro. Le condizioni per la restituzione sono semplici: 7 rate mensili da 500 euro, per un totale di 3.500 euro. La donna neanche si rende conto che si tratta di un tasso usuraio e accetta. Onora il debito con tanti sacrifici e, qualche tempo dopo, quando si trova nuovamente in difficoltà economica per il pagamento di bollette di luce e gas, si ricorda di quell’uomo buono che l’ha aiutata la prima volta. Lo contatta e gli chiede un prestito. Stavolta gli chiede 3.000 euro. Lui glieli presta, ma chiede la restituzione in 7 rate da 750 euro, per un totale di 5.250 euro. Anche stavolta i tassi sono alle stelle. Claudia accetta, non rendendosi conto che la rata è praticamente impossibile da pagare con il suo stipendio da operaia.

Trovandosi in difficoltà, Tranchino va incontro alla donna, dilazionando il pagamento: Claudia deve versare 150 euro a settimana. Ma, una volta che la donna tarda a pagare a causa di un ritardo dell’accredito dello stipendio, ecco che l’usuraio si presenta sotto la sede del lavoro di Claudia, impaurendola e reclamando il denaro. Non solo: le presenta un altro foglio di rientro, con altri importi maggiorati rispetto alla dilazione fatta in precedenza. Per paura di essere licenziata, la donna paga, senza osare denunciare quanto le stava succedendo. Ma, tra quanto versa all’usuraio e le altre spese, lo stipendio non è più sufficiente per vivere.

Questo porta Claudia addirittura a pensare a situazioni estreme: la disperazione ormai la sta distruggendo. L’intervento dei carabinieri, che la convincono a raccontare tutto e a denunciare, è una liberazione. Tutto ciò che la donna dice viene riscontrato dai militari e ritrovato nei fogli dove Tranchino riportava le cifre ricevute dai suoi clienti.

La storia di Paolo

Drammatica anche la storia di Paolo (nome di fantasia), commerciante di Pomezia nel settore alimentare. Anche lui inizialmente Tranchino è un benefattore, tanto che, pur ammettendo di aver ricevuto dei prestiti, non dichiara di aver pagato gli interessi. Solo in seguito si scopre che, su 100.000 euro che gli sono stati dati, ne ha restituiti una cifra molto maggiore, non ben quantificata, più una villa in Sardegna dal valore di 500 mila euro.

A causa di problemi con gli affari del negozio, Paolo chiede più volte dei prestiti a Raffaele. E restituisce il denaro pagando 50 euro al giorno, dal lunedì al venerdì, presi direttamente dalla cassa del negozio. Soldi che non vengono tracciati da Claudio, che non si rende così conto di quanto effettivamente restituisce a Tranchino. Ma Paolo ha debiti anche con un’altra persona, che si mette d’accordo direttamente con Tranchino per il saldo. E Tranchino fa tutto un conto, fino a un totale di di 100 mila euro. Gli intessi da pagare oscillano dai 4 ai 6 mila euro al mese.

Tranchino continua a prendersi i 250 euro a settimana fino al periodo della pandemia. Poi gli affari crollano e Paolo non ce la fa a reggere quei ritmi. Raffaele non si fa scoraggiare dal virus e chiede qualcos’altro: la villa in Sardegna. Fino al quel momento sono stati restituiti almeno 30 mila euro. Tranchino decide di valutare la villa 200.000 mila euro e di rogitare per quella cifra. Viene quindi scalato il debito, oltre ai 60 mila euro rimasti dell’ipoteca sull’immobile.. I 70 mila euro rimasti, però, sarebbero dovuti essere versati – almeno quelli – a Paolo, che doveva dividere i soldi della vendita della villa con le sue sorelle.

E invece, trattandosi di una finta vendita, Tranchino gli diede in mano degli assegni circolari, dicendogli che, in cambio, voleva indietro i soldi incassati. “E così ho fatto, dando il contante un po’ per volta, infatti continuo a pagare ogni giorno 50 euro circa. Se non dovessi ottemperare un giorno, il successivo dovrei pagare 100 euro. Voglio precisare che prima possedevo varie proprietà, adesso vivo con mio figlio e non ho più una mia abitazione”.

Le altre storie

Le altre storie sono ignote. Le vittime, infatti, non hanno avuto il coraggio, o la voglia, di denunciare. Chi per paura, chi invece perché davvero pensa che si tratti di un benefattore che ha lo ha aiutato nel momento del bisogno. Ma ci sono altre vittime. Non solo di Tranchino, ma anche di altri usurai, a Pomezia, Torvaianica e nei dintorni. Gente che appare “normale” agli occhi di tutti, amichevole, tranquilla, che tende una mano. Ma che in realtà non perdona. E toglie tutto. Denaro, casa, lavoro, dignità. In alcuni casi, estremi, anche la vita, anche se solo metaforicamente parlando.

Ma uscirne si può. Non è vero, come dice l’usuraio, che se si denuncia si finisce male. Si finisce male se non si denuncia. Non se ne esce più. Si rimane stretti in una morsa letale. Per chi denuncia si attiva una rete di protezione, da parte di associazioni e da parte delle forze dell’ordine. Senza contare che, se si ha paura, si può anche esporre i fatti senza denunciare direttamente alle forze dell’ordine, ma contattando uno sportello antiusura. La redazione de Il Corriere della Città è in prima linea nella lotta contro l’usura. Se volete raccontare in forma anonima la vostra storia, contattate la nostra redazione.