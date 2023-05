Prima gli promettono dolci effusioni, poi gli derubano: truffata coppia di anziani da 2 giovani romene

Una truffa bella e buona, studiata nei minimi dettagli quella che ha visto protagonista due uomini di 78 anni, amici di lunga data. Le vittime sono state raggirate da due abili e giovani truffatrici che avevano promesso loro di scambiarsi tenere, affettuose effusioni lontano da occhi indiscreti. Ma loro loro intenzioni erano ben altre e una volta raggiunto l’obiettivo si sono dileguate. Tuttavia, a seguito delle indagini le due donne sono state rintracciate e la refurtiva rubata recuperata. A riportare la notizia il Messaggero.

La truffa e il modus operandi delle due donne

Raccolte le segnalazioni degli anziani, sono subito partite le ricerche a seguito delle quali le due donne – romene di 20 e 32 anni e con diversi precedenti per furto e truffa – sono state individuate. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 3mila euro in contanti e comprensivo di gioielli. Presenti anche le fedi nunziali degli uomini. All’arrivo della polizia le vittime hanno raccontato loro di esser stati rapinati ma poco dopo i dettagli della vicenda che gli ha visti protagonisti sono venuti a galla.

I due lo scorso venerdì stavano camminando nella via principale di Colleferro quando sono stati avvicinanti dalle due donne. Dai modi gentili, hanno rivolto loro lusinghe ed attenzioni, intrattenendosi un po’ con i due uomini e proponendo poi loro di approfondire la conoscenza lontano da occhi indiscreti, con la promessa di scambiarsi affettuose effusioni. Tuttavia, una volta rimasti soli le donne gli hanno convinti a consegnare loro soldi e gioielli. Messo a segno il colpo le ladre si sono allontanate e a quel punto il loro fine ultimo è diventato chiaro.

Le ricerche

Capito il tranello nel quale erano cascati, gli uomini – imbarazzati per l’accaduto – hanno allertato i soccorsi. A seguito del forte imbarazzo per la situazione, si sono accordati raccontando di esser stati rapinati. Partite poi le indagini le due malviventi sono state rintracciate presso la stazione di Colleferro, in procinto di salire sull’autobus diretto a Roma. Perquisite, sono state trovate in possesso dei soldi e dei gioielli che poco prima aveva sottratto alla coppia di anziani.