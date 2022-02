Randagismo, avvelenati, bastonati e torturati: in tuta mimetica “stile Rambo” per uccidere i cuccioli

Castel Madama. Non ci sono parole che reggano per quanto accaduto al povero Cucciolone nelle scorse settimane. Il cane che tutti amavano nella zona, brutalmente ucciso da un’azione cruenta e senza ritegno. Era un cane anziano, ma in salute. Mansueto, socievole, amato ed accudito da tutti nel quartiere. Lo hanno ferocemente braccato, quasi fosse una minaccia totale per la comunità, inseguito tra le case e poi colpito con un fucile telenarcotizzante per tre volte. Quando lo avevano catturato, era ridotto davvero male: perdeva molto sangue, ed era esausto. Lo hanno, infine, lasciato morire nel canile della Muratella. Non ci sono parole che reggano per quanto accaduto alIl cane che tutti amavano nella zona, brutalmente ucciso da un’azione cruenta e senza ritegno. Era un cane anziano, ma in salute. Mansueto, socievole, amato ed accudito da tutti nel quartiere. Lo hanno ferocemente braccato, quasi fosse una minaccia totale per la comunità, inseguito tra le case e poi colpito con un fucile. Quando lo avevano catturato, era ridotto davvero male: perdeva molto sangue, ed era esausto. Lo hanno, infine, lasciato morire nel

La tragica storia di Cucciolone alla Muratella

Purtroppo, però, Cucciolone non è stato l’unico a morire in questi giorni. Il randagismo è certamente un problema, ma la soluzione è disumana, assolutamente cruenta. Esistono delle strutture appositamente create per poter smorzare il fenomeno e placarlo in modo umano, civile. Così come esistono, tra l’altro, delle leggi che impongono il rispetto e la preservazione della vita di questi poveri cuccioli. Come fa sapere la sezione Enpa di Roma, Cucciolone era un cane libero accudito, diritto riconosciuto dall’Art. 9 della Legge Regionale 34/97 in applicazione alla Legge Quadro n. 281/91. Il suo status però non era stato mai formalizzato.

Il problema del randagismo in Italia

Da anni in Italia, il randagismo è ancora imperante. Nello specifico, secondo il Ministero della Salute, nel 2019 erano 500-700mila i cani randagi. Ma se i cani e i gatti muoiono ancora avvelenati, bastonati, torturati, direttamente o indirettamente, da ignobili amministratori e ignobili cittadini, il problema va anche oltre. La soluzione non sta di certo nello sterminio in massa degli animali: come al solito esistono soluzioni semplici (e generalmente sbagliate per problemi che semplici non sono) e complesse, così come complesso è il problema del randagismo.

Azioni cruente contro i cuccioli

La cosa peggiore, in tutto questo, è che coloro che sono stati delegati per catturare i poveri animali, erano infervorati e credevano di essere in un film di Stallone degli anni ’80. sarebbe stato inseguito per il paese da alcuni addetti, probabilmente riconducibili a una ditta in appalto, in tuta mimetica “stile Rambo” con fucili tele-narcotizzanti e sarebbe stato narcotizzato ben 3 volte. (Sarebbero gli operatori di una ditta privata incaricata dalla ASL di Roma e che, a sua volta, avrebbe affidato la cattura a terzi).

Altre vittime della strada, e dei canili

Anche Peter è morto negli ultimi giorni, investito da un’auto mentre fuggiva spaventato e lasciato a terra senza ricevere soccorso da nessuno nei paraggi, come fa sapere un cittadino che ci scrive in redazione. Oltre a Peter, poi, nello stesso canile di Cucciolone, sono finiti altri 4 cani adulti, tra cui una cagnetta compagna di Peter a cui hanno legato le 4 zampe e sigillato la bocca. Nonché 11 cuccioli, appena nati, senza le mamme di cui non si conosce la sorte. Non sono mai arrivate in canile e si afferma che anche una di loro sia morta. Molte cose rimangono oscure sulla vicenda, e le segnalazioni continuano inarrestabili.