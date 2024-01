Fiumicino, 29enne muore schiacciato da una gru: datore di lavoro indagato per omicidio colposo

29enne muore sul lavoro a Fiumicino. S’indaga per omicidio colposo, nel mirino il datore di lavoro della Maccarese Spa.

Niente è più come prima all’ingesso della Maccarese Spa, una delle aziende agricole e zootecniche più prolifiche del Paese. Il Gruppo Benetton attutisce il colpo, ma non è ancora finita. La tragedia mercoledì scorso intorno alle 14.30: Edoardo Serafini stava lavorando a una gru, questa si stacca dal camion di riferimento e lo colpisce in pieno.

Il corpo resta senza vita. Infortunio mortale. Da questo si riparte, oltre che dallo sgomento generale per via della situazione. Le indagini partono dal datore di lavoro che dovrà rispondere ad analisi di rito e accertamenti. Il timore è che ci fosse una falla per quel che riguarda le norme antinfortunistiche.

Fiumicino, infortunio mortale sul lavoro: 29enne schiacciato da una gru

La vicenda è ancora in sospeso, ma la macchina della Giustizia si è messa in moto. In settimana gli accertamenti e l’autopsia sul corpo del giovane diranno quel che ancora non si sa, ma si immagina soltanto. La certezza per un ex operaio specializzato come Edoardo è quella di aver lasciato una famiglia nello sgomento: i genitori con tre fratelli e una sorella piangono lacrime di disperazione.

Lo stesso vale per la sua compagna che cerca una spiegazione e vuole Giustizia. Ai funerali – data ancora da determinare – saranno presenti anche le istituzioni territoriali e il Sindaco di Fiumicino. Ubicazione dell’azienda su cui adesso è calato il gelo: andare avanti risulta difficile, servirà chiarezza nelle disposizioni e nella dinamica della dipartita per provare almeno a chiudere un capitolo che lascia dietro di sé soltanto una profonda amarezza con cui dirigenti e sottoposti si ritroveranno a convivere. Sale ulteriormente il numero degli infortuni sul lavoro nel Lazio. Campanello d’allarme che da tempo finisce al centro del dibattito politico.