Minacce di morte e stalking alla regista: showgirl a processo

“Tu prega solo dio di non incontrare mai me o il mio compagno per strada“. E ancora: “Hai 24 ore per mandare tutte le centinaia di foto che hai fatto, altrimenti vengo e ti sparo“. Questi un paio di messaggi delle decine dello stesso tenore, inviati dalla showgirl italo-britannica Lodovica M. R. alla regista e fotografa Francesca Marino. La professionista, pochi giorni addietro, aveva realizzato uno shooting per Rogati che pretendeva tutte le fotografie realizzate in quella occasione. Non solo le 20 migliori pattuite.

La 42enne è a processo per stalking e diffamazione aggravata

La show girl e attrice 42enne è ora a processo davanti al tribunale di Roma per stalking nei confronti della regista e per diffamazione aggravata, come riporta il Messaggero. E non è la prima volta; nel 2016 le venne inflitta una condanna a 4 anni di reclusione per calunnia e stalking, reati poi prescritti. Ma andiamo con ordine. È il 2018 e la donna necessita di un set di foto e in poco tempo si accorda con Francesca Marino, figlia del regista Umberto. Le donne si accordano per una ventina di foto. Durante lo svolgimento dello shooting la Rovati si sarebbe invaghita del gatto della Marino, che acconsente ad eseguire altre foto con l’animale. Poi la fotografa, terminato il lavoro, si mette a scegliere le immagini migliori e al momento della consegna ne aggiunge altre due. Proprio quelle con il gatto. È stato a questo punto che sarebbero iniziate le vessazioni. Da questo momento è stato un continuo di messaggi come: “Se ti azzardi a fare anche solo un altro commento su di me, come quelli che mi hanno riferito adesso ti denuncio per diffamazione e calunnia e non solo!“. Oppure: “Tu sei figlia di qualche fallito artistoide… Io invece di chi ti spacca il c… in Tribunale e ti fa finire a vendere il pesce al mercato“.

Minacce e offese sui social

Nei giorni successivi la showgirl non si placa: “Ti sparo a te, al gatto, al nano, a tutta la famiglia di falliti disoccupati, ti sfondo la porta di casa coi fratelli miei e mi porto via il computer e ti do fuoco a tutto!” e più diventavano numerosi i messaggi più Marino si rendeva conto che la donna potesse porre in essere sul serio tali condotte. Una escalation senza fine: “Non c’è fretta, io ho già il codice da stamattina per aprire quella sbarra e alle 18 ero lì. E lo posso avere ogni secondo“. E non è finita, perché pare che l’attrice producesse account fake sui social per infangare la regista e denigrare il suo lavoro. Dandole anche della millantatrice. Racconta infatti in aula Francesca Marino: “In quel periodo stavo lavorando al mio primo film da regista. Lei diceva di aver parlato con la produzione e che non era vero che fossi una regista”. Invece il film uscì veramente. Si tratta di Blackout Love, distribuito nelle sale nel 2021.