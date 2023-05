Paura a Roma, spari vicino a Cinecittà World: grave 56enne

Paura fuori dai cancelli di Cinecittà World a Castel Romano, dove ignoti hanno sparato a un uomo nel tardo pomeriggio in questo quadrante di Roma. Sulle dinamiche, non si conosce ancora molto. L’episodio è avvenuto in un magazzino esterno accanto al famoso parco di divertimenti, dove un proiettile ha raggiunto la vittima. Sul posto sono stati allertati subito i soccorsi, con i sanitari del 118 che sono arrivati per primi sulla persona riversa a terra sanguinante.

Spari fuori dal Cinecittà World, ferito un uomo

L’uomo ferito è risultato essere un 56enne, ritrovandosi suo malgrado con un proiettile all’interno di un braccio. Infatti, chi gli ha sparato lo ha preso nell’arto, conseguendo a una forte emorragia da quel punto del corpo. Probabilmente qualche persona è riuscita a vedere la scena del ferimento, con gli stessi testimoni che avrebbero subito chiamato i soccorsi per aiutare la vittima. Secondo i primi rilevamenti effettuati dagli stessi sanitari occorsi dal posto, la vittima è stata ferita al braccio sinistro. È risultato essere un uomo italiano, che in questo momento vede valutata la propria ferita d’arma da fuoco presso un ospedale romano.

Le condizioni della vittima

I sanitari occorsi sulla vittima dietro il parco di Cinecittà World, oggi peraltro chiuso, hanno trovato subito una situazione complessa. L’uomo infatti è stato subito trasportato presso il Campus Biomedico di Trigoria in codice rosso, in una condizione grave ma che non ne mette a rischio la vita. La polizia è stata avvertita dai sanitari del 118, con le indagini che sono partite da poche ore. Infatti, alla vittima hanno sparato intorno alle 16.50 della giornata odierna. Chi sta indagando, non esclude nessuna pista intorno a questo caso di cronaca nera. Infatti, potrebbe essere stato un agguato al 56enne italiano, oppure un episodio legato al degenerare di una lite. Dinamiche che però verranno chiarite solo con l’approfondimento delle indagini.

Andrea Rapisarda

Luca Mugnaioli