Roma, «Ora fai una brutta fine»: arbitro preso a calci e pugni dai tifosi, paura alla partita di calcetto

Un epilogo di gara a dir poco movimentato quello che ha avuto luogo sabato pomeriggio al Pala Torrino dell’Eur. Qui si giocava la semifinale dei play off di serie A2 di calcio a 5. A fronteggiarsi il Todis Lido di Ostia e i viterbesi dell’Active Network. La partita si stava svolgendo regolarmente ma verso la fine della competizione la situazione è degenerata. Scattata la rissa, con tanto di arbitro aggredito dai tifosi di Ostia. Momenti di tensione hanno caratterizzato la fine della partita, quando l’arbitro è stato accerchiato e minacciato. Allontanatosi dagli spogliatoi, ad aspettarlo un gruppo di tifosi che prima l’ha insultato e poi è passato alla maniere forti.

L’aggressione all’arbitro dopo la fine della partita

I fatti sono avvenuti sabato intorno alle 19. Siamo al Pala Torrino dell’Eur quando l’arbitro è stato accerchiato e minacciato, sono volati degli spintoni e dei pugni tanto da rendere necessario l’arrivo di un’ambulanza. Dopo esser stato soccorso l’arbitro è stato poi accompagnato all’auto. Provvidenziale l’intervento degli agenti di polizia che hanno placato gli animi riportando la situazione alla normalità. L’arbitro non è stato però l’unico ad essere preso di mira. Insulti sono stati rivolti anche ai tifosi avversari i quali hanno raccontato di come anche loro abbiamo dovuto abbandonare l’impianto sportivo sotto scorta. Fortunatamente né l’arbitro né i tifosi hanno riportato delle gravi conseguenze ma la paura è stata tanta.

La gara

Decisiva per entrambe le squadre, si trattava della semifinale di ritorno dei play off di serie A2 per andare dritti dritti alla finale. La partita si è svolta regolarmente fino a poco prima della fine, quanto la violenza pocanzi descritta ha stravolto le sorti del match. La doccia fredda per la squadra lidense arriva quando gli avversari portano a casa il gol di vantaggio, della vittoria. I giocatori in campo contestano l’arbitro ma sono poi i tifosi ad andare in escandescenza. A seguito dei fatti, la società Todis Lido di Ostia ha preferito non rilasciare dichiarazioni.