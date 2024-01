Roma, truffata dalla vicina: si fa intestare casa dall’anziana in fin di vita

Roma, una vera e propria truffa immobiliare nella Capitale con Maria, gravemente malata, che ha rischiato di perdere la sua abitazione.

Intrecci, occasioni e mezze verità. Questo alla base di un possibile raggiro nella Capitale, quando ci sono di mezzo gli immobili può capitare di fiutare un affare. Mentre, in realtà, si tratta soltanto dell’ennesimo abbaglio. È successo alla signora Maria, che ha un appartamento nei pressi del Vaticano, ma anche una malattia grave che l’ha tenuta ai box per un po’ di tempo.

Dimensione relativa per la vicina di casa che ha provato a prendere l’appartamento della dirimpettaia, mentre quest’ultima era in ospedale in condizioni critiche. La ragione, secondo la vicina, sarebbe stata uno sconto sul prezzo qualora fosse riuscita a prendere l’appartamento in nuda proprietà.

Roma, truffa immobiliare in Vaticano: vicina di casa tenta l’esproprio dell’appartamento

Un affare da prendere al volo, peccato che ha accelerato i tempi (e non calcolato le altre variabili, come lo stato di salute della signora) senza avvisare formalmente nessuno. I termini dell’accordo, infatti, si basano su una “mazzetta” da 15mila euro all’avvocato di sostegno di Maria per cercare di accelerare le pratiche.

O meglio: di dare vita a questo passaggio che avrebbe determinato una vera e propria “vendita sottobanco”. O per meglio dire: sotto casa. Tuttavia il risultato sono 4 anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari nei confronti della vicina, il legale che ha architettato tutto questo ha ottenuto la sentenza definitiva per corruzione e peculato.

I precedenti

Il PM del Tribunale di Roma aveva chiesto 5 anni per la vicina “intraprendente”. Si è definito tutto a 4 con l’aggravante della corruzione e del peculato. L’amico (legale) di Maria – a questo punto si potrebbe usare tale definizione – era già noto alle autorità perchè nel maggio 2020 venne arrestato insieme a un altro imprenditore con l’accusa di procedere alla sploliazione del patrimonio di coloro che amministravano facendo emettere fatture anche per lavori non eseguiti. Il campo di riferimento, stavolta, era quello dell’edilizia. Cambia il riferimento, non la sostanza. Anche 4 anni fa, le vittime erano anziane. Stesso target con medesimo risultato.