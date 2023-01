Scontri tra tifosi sull’A1: chi è Martino di Tosto, l’ultras giallorosso arrestato

Com’è tristemente noto, ieri — domenica 8 gennaio — l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Monte San Savino ed Arezzo è stata bloccata per circa un’ora a seguito dello scontro tra alcuni tifosi appartenenti, rispettivamente, alle tifoserie del Napoli e della Roma. Una vera e propria azione di guerriglia urbana quella che si è verificata ieri. Tutto ha avuto inizio nell’area di servizio di Badia al Pino, qui gli ultras si sono scontrati con tanto di bastoni e spranghe. Per alleggerire la tensione sono intervenute le forze dell’ordine che hanno evitato l’ulteriore peggioramento di una situazione già precaria.

Scontro tra tifosi sull’A1: autostrada bloccata tra Monte San Savino e Arezzo, ferito Ultrà

Scontri tra tifosi sull’A1, arrestato un ultras giallorosso

Oggi, a distanza di alcune ore dai fatti una parte dei tifosi è stata identificata. Si tratta di 115 ultras giallorossi ed 80 ultras napoletani. Arrestato invece l’ultras giallorosso Martino di Tosto, il quale a seguito della guerriglia urbana è stato ferito con un’arma da taglia ed è poi giunto autonomamente all’ospedale di Arezzo. Dopo esser stato curato, l’uomo è stato arrestato per rissa aggravata e domani sarà processato per direttissima.

Chi è Martino di Tosto

Conosciuto nelle frange più estreme dei tifosi romanisti e considerato vicino al gruppo di estrema destra, Offensiva, Martino di Tosto in passato era stato sottoposto alla misura del daspo urbano. Nel 2013, infatti, l’uomo — che ha 43 anni — era stato fermato a seguito degli scontri con la Polizia avvenuti dopo la partita Roma Verona. Dunque, c’erano già nel passato dell’uomo episodi simili a quello che si è verificato ieri e che senza dubbio rappresenta una delle pagine più tristi legate al mondo dello sport e a tutto ciò che vi ruota attorno. Ma c’è dell’altro. Il suo nome aveva fatto capolino anche nell’inchiesta sulla morte di Antonio Maria Rinaldi, imprenditore assassinato il 24 gennaio del 2012.

Le parole del procuratore di Arezzo

Intanto, le indagini delle autorità per risalire ai responsabili proseguono. Ecco cosa ha detto in merito il procuratore di Arezzo: ‘Stiamo concentrando le nostre energie e quelle della Polizia per arrivare quanto prima all’identificazione dei responsabili di questo gesto folle e assurdo che ha messo a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e ha bloccato una delle principali arterie del nostro paese’.