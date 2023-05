Va in crociera con la compagna per fargli la proposta di matrimonio, uomo di Valmontone muore per un malore sulla nave

Doveva essere una crociera speciale quella di un uomo residente a Valmontone, che aveva organizzato tutto nei minimi dettagli per fare una bellissima proposta di matrimonio alla propria compagna. Tutto si è trasformato in un incubo che non vedrà mai fine, specialmente per la ragazza e il bambino avuto con l’uomo: infatti, il compagno durante una notte ha avuto un malore, che lo ha stroncato nel letto della propria camera presente nella nave da crociera.

L’uomo di Velletri morto durante la crociera

All’arrivo dei soccorsi presenti sulla nave, ai medici non è rimasto che constatare come per il signore non ci fosse più nulla da fare. Probabilmente a coglierlo, durante la notte, un infarto che non gli ha dato scampo. Non si sa se l’uomo sia riuscito nel suo ultimo desiderio: chiedere la mano della compagna e sposarsi con il sogno di vedere il proprio figlioletto come paggetto. Una tragedia insostenibile, con la seconda morte di una persona all’interno di una nave da crociera in pochi giorni. Per effettuare l’autopsia della salma, la nave è stata fatta attraccare presso il porto di Civitavecchia.

Il ricordo dei cari

A morire il signor Silvio Maisti di Valmontone, che al momento del malore fatale aveva appena 35 anni. Un destino beffardo, soprattutto davanti agli occhi del proprio figlio, nato lo scorso anno e che viveva la prima vacanza ufficiale insieme ai genitori. I cari si Silvio, lo ricordano in questa maniera: “Una notizia sconvolgente – commentano su Facebook -, ancora non ci credo, ancora non realizzo. Non te lo meritavi proprio adesso che avevi raggiunto l apice della felicità grazie alla tua famiglia che hai tanto desiderato”. Una notizia che sconvolge gli animi, soprattutto pensando alla compagna e il proprio figlio che invece di vivere quest’immane tragedia, avrebbero voluto essere protagonisti di una proposta di matrimonio da sogno.