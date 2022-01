28enne morto di Covid dopo essersi strappato il casco: gravissimi anche i familiari

Aveva solo 28 anni Luigi Cossellu, ma non era vaccinato: il Covid non gli ha lasciato scampo, uccidendolo dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane di Terracina, appena giunto nella struttura i medici avevano provato a salvargli la vita, ma il giovane si era strappato il casco per la respirazione assistita. E’ deceduto così per embolia polmonare. Ma, dopo questo terribile lutto, ora l’intera famiglia è nuovamente scossa: il virus si è infatti propagato, contagiando il padre, la madre, il fratello e anche la fidanzata del 28enne. Versano tutti in gravissime condizioni.

28enne morto di Covid: l’intera famiglia a rischio

Prima il figlio, poi il padre: il coronavirus non conosce pietà e dilaga tra le mura domestiche. Il 55enne genitore del ragazzo è grave: è stato intubato e trasferito d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma. Purtroppo non si tratta degli unici due colpiti dal Covid: lunedì pomeriggio sono stati ricoverati anche il fratello, la madre e la fidanzata del 28enne. Nessuno di loro risulta essersi vaccinato e versano tutti in condizioni terribili, a rischio di vita. Quella che sembra stare meno peggio e la fidanzata del ragazzo, ma la situazione è comunque seria. Repubblica riporta le parole dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Spero che ne vengano fuori. Si tratta di un’intera famiglia che non si è vaccinata e per questo sta rischiando molto. Lo ricordo ancora una volta: è importante vaccinarsi”.

