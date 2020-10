Alessandro Gassmann: chi è, anni, carriera, vita privata, moglie, figlio, ‘Io ti cercherò’

Torna il consueto appuntamento del weekend targato Rai con il salotto tra i più amati degli italiani, quello condotto nel primo pomeriggio di domenica da Mara Venier. Anche oggi la puntata si preannuncia ricca di ospiti. In studio l’attore Alessandro Gassmann, che presenterà la fiction di Rai 1 ‘Io ti cercherò’ in onda da domani, lunedì 5 ottobre, in prima serata. Gassmann si racconterà anche in un’ampia ed emozionante intervista.

Alessandro Gassmann: chi è, anni, carriera

Alessandro Gassmann è nato a Roma il 24 febbraio del 1965, figlio degli attori Vittorio Gassmann e Juliette Mayniel. Alessandro ha debuttato a 17 anni nel film autobiografico Di padre in figlio e nel 1996 ha iniziato un sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi: insieme hanno recitato in diversi film di successo. Gassmann dal 2010 al 2014 è stato il direttore del Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni e nello stesso anno, assieme a Giancarlo Scarchilli, ha realizzato un documentario sul padre Vittorio.

Alessandro Gassmann: vita privata, moglie, figlio

Alessandro Gassmann è sposato dal 1998 con l’attrice Sabrina Knaflitz. La coppia ha un figlio, Leo Gassmann, un cantautore. Da molti anni l’attore è testimonial di Amnesty International.