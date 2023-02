Amanda Lear e la storia d’amore con Salvador Dalì: come si sono conosciuti

Amanda Lear tra le tante cose vissute nella sua storica e grande carriera, ha avuto anche un’intesa e passionale relazione amorosa con l’artista e pittore Salvador Dalì. Una sintonia subitanea, intensa e profonda che è durata per ben 16 anni. Ecco qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore, continuate a leggere!

Amanda Lear: chi è, età, carriera

Amanda Lear, all’anagrafe Amanda Tapp, è nata a Saigon oppure ad Hong Kong il 18 giugno del 1939 (ci sono una serie di misteri su buona parte della sua vita). Della sua infanzia si sa poco, a quanto pare i genitori si sarebbero separati e Amanda sarebbe stata cresciuta dalla madre a Nizza, o tra Londra e Parigi. Amanda ha intrapreso la carriera come modella all’inizio degli anni ’60 e si è sempre distinta per l’androginia, cosa che ha colpito anche il pittore Salvador Dalì (diventato, poi suo amante). Nel 1973 Amanda ha attirato l’attenzione dopo aver posato come modella fetish sulla copertina dell’album For Your Pleasure dei Roxy Music. Nel 1975 ha ottenuto successo anche come cantante e come interprete di musica Disco in tutta Europa. Vanta 18 album, più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25-30 milioni di singoli venduti. Oltre alla carriera come cantante, ha anche partecipato a diversi programmi televisivi in Italia, Francia e Germania sia come soubrette che come conduttrice. Dal 1981 Amanda vive vicino ad Avignone, nel sud della Francia.

Amanda Lear e la storia con Salvador Dalì

Una storia d’amore non convenzionale, sui generis, di quelle che possono accadere solamente nel mondo dell’arte. Quando si conobbero lei era poco più che 20enne, mentre l’artista e pittore ne aveva 61, oltre ad avere anche una moglie. Dalì aveva soprannominato Amanda Lear ”Il mio angelo”. Una storia d’amore intensa, passionale, durata la bellezza di ben 16 anni, grazie ad una intensa affinità spirituale e mentale.

L’incontro tra i due

Amanda Lear e Salvador Dalí ebbero il loro primo incontro fortuito e casuale nel 1965 all’interno del locale parigino Le Castel. In quell’epoca la bellissima modella era accompagnata dal fidanzato Tara Browne, ma le cose erano destinate a cambiare velocemente. Il pittore surrealista fu immediatamente colpito dall’unicità incredibile di Amanda, e invitò la coppia il giorno successivo a pranzo. Da lì nacque una fragorosa ed immediata sintonia che si trasformò in una incredibile storia d’amore.