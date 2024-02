Ascolti tv: Tale e Quale Sanremo e C’è Posta per te, chi ha vinto la sfida? Dati auditel e share di sabato 17 febbraio 2024

Ascolti tv, il palinsesto ha messo di fronte “Tale e quale show speciale Sanremo” su Rai 1 e “C’è Posta per te” su Canale 5: chi ha vinto? Anche oggi prosegue come ogni giorno la sfida sull’auditel. Vediamo chi ha vinto la gara di ascolti ieri sera sabato 17 febbraio 2024.

Ieri sera, sabato 17 febbraio 2024, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte ieri sera abbiamo avuto Tale e Quale Show”, dall’altra, sulle reti Mediaset, va in onda “C’è posta per te. Ecco chi ha vinto ieri sera.

Ascolti tv, chi ha vinto tra “Tale e quale” e “C’è posta per te”

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di sabato 17 febbraio 2024. Su Rai 1 “Tale e quale show speciale Sanremo” ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre “C’è posta per te” su Canale 5, ha ottenuto .000 spettatori con il % di share.

Ascolti tv e share sabato 17 febbraio 2024 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “FBI” : .000 spettatori, % di share

: .000 spettatori, % di share Rai 3, “Il provinciale” : .000 spettatori con il % di share

: .000 spettatori con il % di share Italia 1, “Cattivissimo Me” : .000 spettatori, % di share

: .000 spettatori, % di share Rete 4, “Non c’è due senza quattro”: a.m. di .000 spettatori, % di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera domenica 18 febbraio 2024, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro. In prime time sulla Rai 1 andrà in onda “Makari 3″, mentre su Rai 2 “911”. Su Rai 3 infine “Report”. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 “Lo show dei record”, su Italia 1 “Geostorm”. Chiude Rete 4 con “Dritto e rovescio”.