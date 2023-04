Corinne Clery all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, carriera, film, fidanzato, oggi, figlio, marito, foto e Instagram

La celebre Corinne Clery è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei famosi 2023! Sta per partire per una nuova e incredibile avventura all’insegna della sfida per la sopravvivenza. Riuscirà a cavarsela anche in condizioni critiche su una piccola isola in Honduras in mezzo all’Oceano? Lo scopriremo presto, intanto vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita!

Chi è Corinne Clery: età, carriera e film

Corinne Clery è nata a Parigi il 23 marzo del 1950 ed è una nota attrice che oggi ha 73 anni. Il suo primo film di successo è stato Histoire d’O, una pellicola erotica del 1975, ma una delle parti per cui viene ricordata di più all’estero è per la Bond girl Corinne Dufour nel film di James Bond Agente 007 Moonraker – Operazione spazio. Successivamente, la gran parte della sua carriera cinematografica si è svolta in Italia: Corinne ha lavorato in più film erotici e commedie e per registi di successo. Non solo cinema: negli anni ’80 è stata anche protagonista di diversi sceneggiati, soap opera e fiction in televisione e nel 2009 ha partecipato come concorrente al reality Ballando con le stelle. Ha preso parte anche a Pechino Express, al Grande Fratello Vip e ha recitato in “Don Matteo”. Ecco alcuni degli ultimi film in cui ha lavorato:

Ti stramo – Ho voglia di un’ultima notte da manuale prima di tre baci sopra il cielo (2008)

Attesa e cambiamenti (2016)

Oltre la nebbia – Il mistero di Rainer Merz (2018)

W gli sposi (2019)

Free – Liberi (2020)

Ritorno al crimine (2021)

Io e Angela (2021)

Vita privata: marito, figlio, fidanzato

Corinne Clery nel 1967, a soli 17 anni, si è sposata con Hubert Wayaffe, un noto conduttore radiofonico francese. Dalla loro unione è nato Alexandre, l’unico figlio dell’attrice. Nel 2004 l’attrice ha sposato l’arredatore Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi: la coppia è rimasta insieme fino alla morte dell’uomo nel 2010. Nel 2017 Corinne si è legata sentimentalmente ad Angelo Costabile, ma i due si sono poi separati, un attore e conduttore televisivo di 27 anni più giovane di lei. I due pare si siano lasciati nel 2019, ma lo status dell’attrice non è chiaro.

L’avventura all’Isola dei Famosi e Instagram

Corinne Clery sta per partire per una nuova e incredibile avventura: salperà sull’Isola dei Famosi! Riuscirà a fronteggiare tutte le sfide che incontrerà? Mentre aspettate l’inizio dello show, potete rimanere aggiornati sul suo profilo Instagram, su cui condivide molti scatti storici e vanta oltre 11 mila seguaci: