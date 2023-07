“Ask Angela”, presentato in X Municipio il progetto contro la violenza sulle donne

Quest’oggi è stato presentato nel Consiglio del X Municipio il progetto “Ask Angela”, che avrà il compito di aiutare tutte quelle donne vittime di violenza. Un evento che non solo ha riunito le istituzioni del Municipio balneare di Roma, ma anche quelle provenienti dal Campidoglio, dalla Regione Lazio, i rappresentanti delle associazioni e delle attività commerciali, oltre le forze dell’ordine.

In X Municipio presentato “Ask Angela”

Il progetto si pone di aiutare quelle donne vittime di violenza, sia verbale che fisica. In una situazione dove trovano difficoltà a denunciare i soprusi, le istituzioni hanno pensato un metodo per facilitare questo passo e soprattutto aiutare queste ragazze. Il progetto, infatti, permetterà alle signore interessate dal problema di segnalare i “problemi” presso determinate attività commerciali di Ostia, che subito le metteranno in contatto con le Forze dell’Ordine. Un metodo, questo, per non dare nell’occhio di quei “compagni violenti” e che potrebbero mettere in piedi gesti sconsiderati se le cogliessero all’interno di una Questura.

Come funzionerà il progetto anti-violenza?

Come detto precedentemente, alla donna basterà recarsi presso determinate attività commerciali nella zona di Ostia. Lo sportello di ascolto, come spiegano dal X Municipio, si distinguerà perchè alla porta del negozio avrà il bollino di “Ask Angela”. Tali attività, al momento, saranno rintracciabili soprattutto nella zona del centro di Ostia e in particolar modo nel quadrante di piazza Anco Marzio.

L’Amministrazione riprende l’idea della Giunta Di Pillo

L’Amministrazione guidata dal presidente Mario Falconi, su questa proposta, mostra di guardare a un analogo progetto che già era stato pensato durante l’esperienza di Giuliana Di Pillo alla guida del X Municipio. Infatti, anche il Movimento 5 Stelle ritenne come, a livello di territorio, il Comune di Roma dovesse fare di più per tutelare le donne del territorio con problemi di “violenza” nella propria vita familiare o all’interno delle proprie storie amorose.