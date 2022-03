E’ Daniele Muscariello il produttore cinematografico arrestato oggi nell’operazione svolta dai Carabinieri della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza della Capitale. L’uomo figura infatti tra i nove finiti agli arresti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, infatti, la sua casa di produzione cinematografica veniva utilizzata per riciclare il denaro della camorra.

La relazione con Fabiola Cimminella

Muscariello, 45 anni, oltre che per il suo lavoro di produttore, è noto per essere il compagno di Fabiola Cimminella. La showgirl è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oltre che ed ex tentatrice nella terza edizione di Temptation Island.

I due hanno iniziato a frequentarsi al termine del programma su Canale Cinque, nel 2019. L’anno dopo la coppia ha annunciato sui social di essere in attesa di un bambino. Ancora adesso la loro relazione prosegue felicemente, anche se l’arresto di oggi è sicuramente un brutto colpo per Fabiola. La ragazza, diventa famosa dopo le sue partecipazioni in tv, adesso conta ben 296mila followers su Instagram.

Le indagini e gli arresti

Le indagini svolte dai Carabinieri hanno inizio grazie a un’altra inchiesta, conclusa il 18 gennaio. In quell’occasione erano state sgominate due bande di narcotrafficanti italo albanesi che si contendevano lo spaccio. Grazie alla meticolosa ricostruzione, i militari sono riusciti a scoprire e documentare le diversi fasi di un sistema di riciclaggio di denaro sporco, proveniente dalla camorra. Ormai il meccanismo usato era ben architettato e veniva utilizzato in modo ripetuto. I soldi venivano prelevati a Napoli e il trasporto avveniva con degli accorgimenti per evitare i controlli. Il meccanismo era il seguente: il denaro veniva nascosto a bordo di alcuni veicoli,poi si raggiungeva Roma grazie all’aiuto di due appartenenti alle forze dell’ordine: un poliziotto e un carabiniere, ora gravemente indiziati di far parte della banda e arrestati con le stesse accuse. Erano loro, infatti, che davano i consigli ai malviventi per poter sfuggire ai controlli durante il trasporto, dando le informazioni riservate e utili per eludere le indagini.

La società cinematografica

Arrivati a Roma, il denaro veniva consegnato e ripulito da un’azienda vitivinicola compiacente. In questo modo veniva introdotto nel sistema finanziario legale. Poi c’era il passaggio dei soldi dall’azienda alle società cinematografiche, che erano controllate e gestite da Muscariello con la copertura documentale di fatture per operazioni inesistenti. Muscariello faceva riferimento a sponsorizzazioni di film per giustificare grosse transazioni denaro. E le intercettazioni, d’altra parte, parlavano chiaro: “perché un film può costare 200 mila ma può costare pure 50 milioni di euro”). Così ripulito, il denaro tornava a Napoli.

