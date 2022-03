Pomezia e il PNNR: 100 milioni per migliorare la città

Si è svolta questa mattina a Pomezia, nella Sala Consiliare di piazza Indipendenza, la conferenza stampa di presentazione degli interventi previsti sul territorio grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR.

L’evento, trasmesso in diretta FB sulle pagine istituzionali del Comune e del Sindaco per consentire la più ampia partecipazione della cittadinanza, è stato l’occasione per fare il punto su quanto fatto e annunciare alcuni dei prossimi progetti in cantiere.

A illustrare gli interventi il Sindaco Adriano Zuccalà e gli Assessori Federica Castagnacci e Stefano Ielmini.

“Abbiamo davanti a noi nuove sfide – ha spiegato il Primo Cittadino – a partire dal PNRR: un’opportunità unica per il nostro territorio. Un supporto concreto per continuare a delineare il volto della Pomezia del futuro: una Città giovane e smart”.

100 milioni di euro per Pomezia

“I bandi pubblici – europei, ministeriali e regionali – sono lo strumento che ci consente di realizzare gli interventi più onerosi, in termini di risorse economiche, del nostro programma di governo”, ha proseguito il sindaco, che poi ha elencato quanto ottenuto in 4 anni. 107 milioni di euro (di cui 49 da PNRR) concessi: 66.5 milioni di euro (di cui 62 da PNRR) richiesti; 23.2 milioni di euro di compartecipazione dell’Ente.

FONDI OTTENUTI A VALERE SUL PNRR

Abbattimento barriere architettoniche spazi pedonali piazza Indipendenza e largo Catone

Progetto di riqualificazione «Periferie Urbane» (Borgo Santa Rita, pista ciclabile via Danimarca – via Polonia)

I.N.QU.A. «Pomezia Cresce»

Efficientamento piazza Aldo Moro ed opere di urbanizzazione

I.N.QU.A. «Torvaianica Cresce»

Riqualificazione Centro Elisabetta e ponti di collegamento

Mitigazione del rischio idrogeologico:

Regimentazione delle acque sul tratto di litoranea prospiciente la località Campo Ascolano

Regimentazione delle acque in località Martin Pescatore

Regimentazione delle acque in località Campo Jemini

Regimentazione delle acque in località Castagnetta

Messa in sicurezza del versante in frana c/o Fosso della Crocetta

Adeguamento sismico e messa in sicurezza plesso Marone

FONDI RICHIESTI A VALERE SUL PNRR

PNRR – Piani Urbani Integrati:

riqualificazione e rifunzionalizzazione del territorio di Torvaianica e Martin Pescatore;

riqualificazione e rifunzionalizzazione del territorio dei quartieri periferici di Pomezia

Nuovo asilo nido a Campo Ascolano

Nuova scuola dell’infanzia alla Macchiozza

Scuola dell’infanzia e primaria in via Cincinnato :

realizzazione di un campo da pallavolo in un’area esterna

Scuola dell’infanzia e primaria a Torvaianica Alta:

realizzazione di un campo da pallavolo all’aperto

Scuola primaria Santa Procula:

demolizione e ricostruzione di una porzione della mensa scolastica

Scuola primaria Trilussa:

realizzazione di un nuovo edificio di circa 470 mq adibito a mensa scolastica

Scuola primaria via Torralba (Martin Pescatore):

demolizione e ricostruzione totale dell’edificio

Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in località “Roma 2” – Santa Palomba

Nuove ecostazioni in località Torvaianica

Ampliamento dell’isola ecologica Pomezia centro

Centro del riuso comunale presso ex locali autoparco