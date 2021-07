Santa Marinella, doppio focolaio in uno stabilimento balneare: arriva l’obbligo di sanificazione dei locali

I contagi da Coronavirus continuano a preoccupare. In particolare è un doppio focolaio riscontrato all’interno dello stabilimento balneare ‘La Perla’ di Santa Marinella a far suonare l’allarme. Infatti per limitare i contagi l’assessore Minghella ha disposto, con un’ordinanza, l’obbligo di sanificazione dei locali. L’ordinanza è in vigore in tutte le attività di Santa Marinella e Santa Severa. Bar, ristoranti, pizzerie e pub dovranno duque misurare la temperatura all’ingresso dei propri clienti e predisporre la costante pulizia e sanificazione delle sale.

Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 434 nuovi casi (340 a Roma). D’Amato: ‘Per immunità di gregge vaccinare i più giovani’