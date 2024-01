Santiago, cavallo ex trottatore di 12 anni, in cerca di nuova casa a Ostia

Il cavallo Santiago, ex campione di trotto sportivo, cerca una nuova casa dove essere adottato nel territorio di Ostia.

Santiago, un magnifico cavallo ex-trottatore di 12 anni, sta cercando una nuova casa a Ostia che possa offrirgli amore, attenzioni e passeggiate rilassanti.

Santiago, il cavallo che cerca casa a Ostia: chi dovrebbe adottarlo?

Questo splendido cavallo ha una storia da campione e ha dimostrato la sua bravura anche a sella. È stato utilizzato per portare in passeggiata persone inesperte per un lungo periodo, mostrando un comportamento impeccabile e una grande affidabilità. La sua dolcezza lo rende adatto a cavalieri alle prime armi e potrebbe essere il compagno perfetto per un adolescente appassionato di equitazione.

Santiago, il cavallo che cerca casa a Ostia: l’animale cerca un proprietario per una vita tranquilla

È importante sottolineare che Santiago non è destinato assolutamente alle corse e il suo attuale proprietario preferisce venderlo a persone interessate a passeggiate tranquille o che stanno cercando il loro primo cavallo da accudire con amore. Non sono gradite domande relative a salti o galoppi, poiché l’obiettivo è trovare per Santiago un ambiente amorevole e rilassato.

Santiago, il cavallo che cerca casa a Ostia: chi contattare per adottarlo

Se sei un appassionato di passeggiate a cavallo o stai cercando un compagno equino per un adolescente, Santiago potrebbe essere la scelta ideale. Per ulteriori informazioni e per conoscere questo affettuoso cavallo, puoi contattare il proprietario al numero 3929925497.

Santiago, il cavallo che cerca casa a Ostia: l’attesa per entrare in una famiglia gentile

Santiago attende con ansia di trovare una nuova famiglia che lo apprezzi per la sua gentilezza e la sua esperienza da campione. Non lasci sfuggire l’opportunità di accogliere questo straordinario cavallo nella tua vita e di vivere insieme indimenticabili avventure a cavallo.