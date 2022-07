Travolta da un’auto mentre passeggiava: perde la vita Marina Bonaccorsi, aveva 52 anni

Una questione di minuti e Marina Bonaccorsi, 52 anni di Roma, ha perso la vita perché travolta da un’auto impazzita. Ad essere investito sulla Statale 16, nei pressi della Torre del Cerrano a Silvi Marina, anche suo marito. Stavano passeggiando per andare a mangiare in uno dei loro ristoranti preferiti, erano in vacanza per qualche giorno. A guidare l’auto una 33enne di Pineto che a bordo aveva due bambini.

I fatti

Erano da qualche giorno in vacanza. E ieri hanno pensato di concludere la giornata con una splendida cena all’ “Assaggeria Km 431“. Un posto che conoscevano bene da tempo, vicino all’hotel dove alloggiavano. Data la poca distanza a piedi hanno deciso di fare una passeggiata. Erano sulla statale 16, nei pressi della Torre del Cerrano a Silvi Marina (provincia di Teramo), quando un’auto ha perso il controllo e li ha travolti entrambi.

Come riporta ilMessaggero, alla guida di una Kia, c’era una donna di pineto che a bordo aveva due bambini. Non sono ancora note le cause dell’incidente. La conducente ha perso completamente il controllo sbattendo prima contro un albero sul ciglio della strada e poi ha trovato la coppia capitolina.

L’allarme

A lanciare l'allarme alcuni passanti che si trovavano sulla SS16. Le condizioni della donna travolta si sono presentate immediatamente gravi. Trasportata al pronto soccorso del Mazzini di Teramo, non ce l'ha fatta dopo poco. Il marito ora si trova ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita. Riguardo la conducente, il caso è stato verificato dal pm Davide Rosati che ha disposto il sequestro del veicolo. Non si esclude che la donna sarà indagata per omicidio stradale.