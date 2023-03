Ultima domenica ecologica Roma 26 marzo 2023: torna il blocco del traffico nella nuova fascia verde (MAPPA)

Roma. Le domeniche ecologiche proseguono, e la prossima, quella di domenica 26 marzo 2023, sarà l’ultima in programma, almeno per il momento. Come previsto, dunque, dalle normative nazionali e regionali, le giornate di stop al traffico sono indispensabili per diminuire i livelli di inquinamento e preservare il nostro ambiente, soprattutto in quelle città, come la Capitale, ad alta concentrazione di automobilisti. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Domenica ecologica Roma 26 marzo 2023: chi non può circolare?

La prossima, quella di domenica 26 marzo 2023, sarà l’ultima domenica ecologica prevista per il momento. Ormai siamo abituati all’evento, e anche abbastanza preparati, ma diamo comunque una rispolverata in vista dell’ultimo appuntamento green per il traffico. Il provvedimento ufficiale, dunque, stabilisce che in occasione delle domeniche ecologiche, non potranno circolare e auto a benzina fino a Euro 5 e diesel fino a Euro 6.

Divieti ed orari: il dettaglio

A partire dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, sarà limitata la circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L., la cosiddetta “Fascia Verde”. Il provvedimento riguarderà anche le vetture fornite di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato. Ovviamente, il divieto in questione rimane valido anche per per ciclomotori e motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e per i ciclomotori a due ruote e quattro tempi fino a Euro 2.

Chi può circolare in fascia verde?

Potranno invece circolare liberamente, invece, le seguenti categorie di veicoli:

veicoli a metano, GPL, a trazione ibrida e a trazione elettrica;

veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione “BI-FUEL” (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano e appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3” e successive;

autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)“EURO 6”;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi; motocicli a 4 tempi “EURO 3” e successivi.

Deroghe ed esenzioni specifiche

Tuttavia, saranno previste anche delle deroghe specifiche ed esenzioni, per quanto riguarda i veicoli: