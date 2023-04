Elezioni Pomezia 2023, chi voteresti ad oggi? Partecipa al sondaggio

Elezioni Pomezia 2023, partito ufficialmente il conto alla rovescia per le Amministrative. Alla fine, un po’ a sorpresa, saranno cinque i candidati a Sindaco a contendersi la partita elettorale: Eleonora Napolitano, per il centrosinistra, Stefania Padula, per il M5S, Antonio Di Lisa, per Sinistra Italiana, Veronica Felici per il centrodestra e infine Giacomo Castro, espressione di una lista civica. Quasi sicuramente non basterà il primo turno – in calendario tra il 14 e 15 maggio 2023 – e per avere il nuovo Sindaco di Pomezia occorrerà attendere il ballottaggio. Ad ogni modo, in vista dell’approssimarsi delle Comunali, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio per capire, ad oggi, quali siano le intenzioni di voto degli elettori.

Comunali Pomezia 2023, chi voti? partecipa al sondaggio

Diamo uno sguardo ancora una volta ai candidati a Sindaco che si presenteranno alle Amministrative di Pomezia. Per la coalizione di centrodestra abbiamo Veronica Felici, assessore dimissionario alle finanze del Comune di Ardea ed ex coordinatrice di Fratelli d’Italia a Pomezia. Per il centrosinistra, invece, Eleonora Napolitano, ex segretaria PD. Stefania Padula, già Presidente del Consiglio Comunale dell’ultima Amministrazione Zuccalà, è la candidata per il Movimento 5 Stelle. Due infine gli uomini: Giacomo Castro, già Presidente di Latium Vetus, a rappresentare la lista Valore Civico, e il professor Antonio Di Lisa, già candidato alle elezioni del 2013, a rappresentare Sinistra Italiana.

In caso di errata visualizzazione è possibile cliccare al seguente link diretto e partecipare al sondaggio: https://forms.gle/x11u3zhEGG6Rt9e46

Amministrative Pomezia 2023, liste, coalizioni, candidati consiglieri

La candidatura di Veronica Felici è sostenuta dal centrodestra unito: con lei quindi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, REA – Rivoluzione Ecologista Animalista e Lista Felici Sindaco. La candidata ufficiale del centrosinistra alla fine è invece Eleonora Napolitano, già segretaria del PD di Pomezia. A sostenerla il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano e le due liste Pomezia in Testa e Pomezia sul serio. E ancora. Stefania Padula sarà la candidata per il M5S mentre Giacomo Castro ha dalla sua la lista Valore Civico. Chiude la candidatura last minute di Antonio Di Lisa con Sinistra Italiana.