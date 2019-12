Emma Marrone: chi è, carriera, curiosità, malattia, vita privata della cantante ospite a Domenica In

Emma Marrone sarà ospite oggi, domenica 15 dicembre, a Domenica In. La cantante salentina torna a raccontarsi ai microfoni di Mara Venier dopo la paura per il ritorno della malattia. Parlerà dei suoi nuovi progetti artistici e canterà due sue canzoni di grande successo, Io sono bella e Stupida allegria.

CHI È EMMA MARRONE?

Emma Marrone, conosciuta semplicemente come Emma, è lo pseudonimo di Emmanuela Marrone. La cantante e produttrice discografica italiana è nata a Firenze il 25 maggio del 1984, sotto il segno dei Gemelli. Ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre che, all’età di 9 anni, l’ha inserita nel suo gruppo musicale Karadreon. Emma ha conseguito la maturità al liceo classico presentando una tesina sulla musica. Ha anche lavorato come magazziniere e commessa, prima di approdare nel mondo della musica.

Emma ha esordito nel mondo musicale professionistico nel 2003, quando ha partecipato e vinto, insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, il talent show Superstar Tour. Il gruppo, nel 2005 – prima di sciogliersi definitivamente- ha inciso la sigla del cartone animato W.I.T.C.H. Emma si è poi presentata ai provini per la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2009. È entrata a far parte ad Amici perché voluta fortemente dall’insegnante Charlie Rapino e ha vinto il programma. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo EP da solista, Oltre – e nello stesso anno ha partecipato al Wind Music Awards. Nel 2011 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme al gruppo Modà, con il brano Arriverà, classificandosi al secondo posto. Sempre nel 2011, Emma ha fatto da apri concerto a Taylor Swift nell’unica tappa italiana del suo tour, e a tre tappe di Gianna Nannini. Nello stesso anno ha aperto la finale della Coppa Italia 2010-2011 allo Stadio Olimpico di Roma. Nel 2012 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Non è l’inferno, scritto per lei, per quanto riguarda il testo, da Kekko Silvestre: vince sul palco dell’Ariston e il brano entra direttamente alla prima posizione della Top Singoli. Nel 2015 è salita nuovamente sul palco dell’Ariston, ma questa volta nei panni di valletta insieme alla collega Arisa e al conduttore Carlo Conti.

Nel 2018 Emma ha annunciato la pubblicazione del suo quinto album in studio Essere qui, registrato interamente presso le Officine Meccaniche di Milano. Nell’ottobre 2019 ha pubblicato il singolo Io sono bella, anticipatore dell’album Fortuna.

LA VITA PRIVATA DI EMMA MARRONE

Emma Marrone è stata fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, conosciuto ad Amici. In seguito però, il professionista del programma di Canale 5, ha avuto un breve flirt – poi perdonato da Emma – con Giulia Pauselli. Nel 2017 la loro storia naufraga: De Martino l’ha tradita con Belen Rodriguez. Emma ha ritrovato poi l’amore con l’attore Marco Bocci: ma anche in questo caso, la relazione ha avuto vita breve. Al momento quindi, sembra che Emma non abbia nessun fidanzato e che non sia legata a nessuno sentimentalmente. Ha però spesso rivelato di volere in un futuro dei figli.

LA MALATTIA: EMMA E IL CANCRO

A soli 24 anni Emma ha avuto un cancro all’utero e alle ovaie. Dopo una lunga lotta, è riuscita a sconfiggere il male e ne ha parlato apertamente per promuovere la prevenzione. Nel 2013 la cantante ha dovuto operarsi di nuovo. Il 20 settembre 2019 ha annunciato di doversi fermare per motivi di salute: pochi giorni dopo, sui social, ha annunciato il buon esito dell’operazione.

CURIOSITÀ SU EMMA