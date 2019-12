Francesco Pannofino: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Domenica In

Francesco Pannofino sarà ospite oggi, domenica 29 dicembre a Domenica In. L’attore sarà uno dei protagonisti del grande spazio dedicato all’astrologia di Paolo Fox.

CHI È FRANCESCO PANNOFINO?

Francesco Pannofino è nato a Pieve di Teco il 14 novembre 1958 da genitori pugliesi, originari di Locorotondo, e poi emigrati a Genova. Nel 1972 con la famiglia si è trasferito da Imperia a Roma. Nel 1978, mentre stava aspettando l’autobus sotto casa per recarsi all’università, è stato uno dei testimoni oculari dell’agguato di via Fani, nel quale è stato rapito Aldo Moro. Francesco Pannofino ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema, per rendersi poi conto che il doppiaggio è uno dei suoi talenti più grandi. Diventa, infatti, il doppiatore ufficiale di alcune star di Hollywood, ma ha continuato anche a recitare in molti film.

LA VITA PRIVATA DI FRANCESCO PANNOFINO

Francesco Pannofino è stato sposato con Emanuela Rossi, un’attrice e doppiatrice, con cui ha avuto un figlio. I due si sono divorziati nel 2006, per poi riunirsi per una seconda volta cinque anni dopo. Purtroppo, però, la storia d’amore è giunta al capolinea e della vita privata di Pannofino, al momento, non si sa molto.

CURIOSITÀ SU FRANCESCO PANNOFINO