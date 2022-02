Frasi per San Valentino 2022: frasi, immagini e messaggi d’amore da inviare su WhatsApp

Ci siamo, è arrivato il giorno di tutti gli innamorati. Oggi, lunedì 14 febbraio, in Italia si festeggia la ricorrenza tutta dedicata all’amore e alle coppie, San Valentino. Una festività celebrata in gran parte del mondo e che ha origini lontane, infatti è stata istituita nel lontano 496 da papa Gelasio I. Tantissimi gli innamorati che da giorni hanno iniziato a cercare sui motori di ricerca come Google le migliori frasi per fare gli auguri di buon San Valentino alla propria dolce metà: in Rete sono tantissimi i blog e forum contenenti frasi originali e divertenti ma anche aforismi e citazioni per San Valentino 2022.

Leggi anche: San Valentino 2022, le migliori frasi da mandare il 14 febbraio al proprio partner

Anche la redazione del Corriere della Città ha voluto omaggiare tutte le coppie di fidanzati con una lista di frasi d’amore da inviare su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri di buon San Valentino. Ecco le migliori frasi e immagini per San Valentino 2021 da mandare a lui / lei per celebrare la festa degli innamorati.

San Valentino 2022: frasi d’amore originali da inviare su WhatsApp

“Quando mi fermo ad osservare le tue labbra ho la sensazione ogni volta di emozionarmi e di innamorarmi. Ti amo”. (Mauro Lo Sole)

“L’amore è l’emozione che ti accelera i battiti. Amore, sei la ricarica del mio cuore”. (Saverio Ferrara)

Non ho bisogno del sole per illuminare le mie giornate, perché tu sei quel raggio di sole che mi accompagna ogni giorno. Buon San Valentino amore!” (Rosa Ramirez)

Io e te immersi in un bagno di coccole, è così che voglio trascorrere la festa del 14 febbraio amore mio. Non vedo l’ora di festeggiare, felice San Valentino.

“In amore tutto è consentito, salvo ingannare se stessi”. (Gerardo Migliaccio)

Se potessi salirei fino al cielo ruberei la luna per te e te la regalerei. Nel frattempo, come anticipo, prendi i miei auguri di San Valentino e il mio cuore, è tuo!

“San Valentino non è un giorno solo, è tutti i giorni della mia vita che trascorrerò con te, e sono per me il regalo più grande che tu possa farmi”. (Debora Marini)

San Valentino 2022: frasi per innamorati

Per un istante le nostre vite si sono incontrate…le nostre anime si sono sfiorate (Oscar Wilde)

Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

San Valentino: un’opportunità in più per amare, amarsi e lasciarsi amare. (Jean-Paul Malfatti)

Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. (Emily Dickinson)

Sei venuta e con un passo di danza sei entrata nella mia vita. (Camillo Sbarbaro)

Io capisco i tuoi baci, e tu i miei. (William Shakespeare)

L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré De Balzac)

La misura dell’amore è amare senza misura. (Sant’Agostino)

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. (Paulo Coelho).

Amare non significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta. (Antoine de Saint-Exupery)

Un giorno senza di te è un giorno senza sole, una notte senza di te è una notte senza luna; una vita senza di te è una vita senza vita. Auguri amore mio!

Oggi più che mai i nostri cuori battono insieme, si uniscono per alimentare il nostro grande amore. Ti amo dolce tesoro mio.

Leggi anche: Messaggi di auguri per San Valentino 2022: frasi, aforismi e citazioni famose da inviare su WhatsApp e Facebook

San Valentino 2022: immagini animate e cartoline

Le migliori immagini animate e cartoline per fare gli auguri di buon San Valentino 2021 al proprio partner. Ecco tutte le immagini più belle da mandare su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri per la festa degli innamorati il 14 febbraio.